‘El Hormiguero’: Ana Peleteiro hace un alegato contra el acoso escolar

Una noche más ‘El Hormiguero’ regresó a Antena 3 con una nueva entrega. Tras las visitas de los actores Álvaro Morte y Rodrigo Santoro, y del piloto de MotoGP Aleix Espargaró, este miércoles el programa presentado por Pablo Motos recibió la visita de la deportista olímpica Ana Peleteiro.

La atleta gallega acudió a ‘El Hormiguero’ tras anunciar, el pasado 5 de junio, que espera un hijo junto a Benjamin Compaoré. Por lo que, a pesar de haber estado en el plató del programa anteriormente, en esta ocasión se mostró más emocionada que nunca.

«Venimos dos hoy», bromeó la gallega en su entrada en el plató. Durante su entrevista, además de hablar sobre como ha sido el primer trimestre de su embarazo, Ana Peleteiro también habló sobre cómo afectará su embarazo a su carrera deportiva.

«Todo lo que me afecte dependerá de mí, porque el embarazo en sí no tendría que afectarme», explicó la medallista olímpica. «Si todo sale bien daré a luz en diciembre y tengo un año y medio para prepararme para los Juegos Olímpicos. A la gente se le olvida que en 2020 estuvimos cinco meses metidos en casa sin hacer triple salto. Un embarazo son cuatro meses. Obviamente conlleva una recuperación física».

Ana Peleteiro explicó que a pesar de estar embarazada: «hay que seguir moviéndose, ser una persona activa. Obviamente hay embarazos que tienen problemas y tienes que estar en reposo, pero por ahora no está siendo mi caso. Daré a luz de la forma más natural posible para que la recuperación sea más rápida y ya es ponerse a tope», explicó. «Aún no pienso en los Juegos Olímpicos, pienso en el mundial del año que viene, que en 2023 hay mundial a finales de agosto y quiero llegar. Pero si no llego, tampoco pasa nada», matizó.

¿Cómo afecta el embarazo de @apeleteirob a su participación en los Juegos Olímpicos de 2024? #PeleteiroEH pic.twitter.com/28Cwepj8kM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 8, 2022

Por otro lado, la medallista olímpica aprovechó su paso por ‘El Hormiguero’ para hacer un alegato contra el acoso escolar. «¿Qué le dirías a los niños y niñas que se sienten discriminados?», preguntó Pablo Motos. «Que estén seguros de sí mismos, que no tengan miedo del compañero de clase que se vaya a meter con ellos», señaló.

«El colegio está para eso. Si realmente están sufriendo bullying, que acudan a los profesores o al director. Que lo hablen en casa y, sobre todo, que no tengan vergüenza de ser quienes son», fue el consejo que mandó la atleta a todos los niños que puedan estar pasando por una situación así.

«Estamos aquí por nuestros antepasados y tenemos que estar orgullosos de nuestro pasado. Yo no lo conozco porque soy adoptada, pero estoy orgullosa de mi pasado por parte biológica y de mi pasado por parte de mi familia adoptiva. Que nada te cree complejo, porque los complejos no sirven para absolutamente nada», concluyó.