‘El Hormiguero’: Aleix Espargaró manda un emotivo mensaje a Marc Márquez

‘El Hormiguero’ sufrió un contratiempo a la hora de recibir al invitado de este martes 7 de junio. En un primer momento, estaba prevista la visita de Camilo, para promocionar ‘Pegao’, su nuevo single, pero un imprevisto obligó al programa de Antena 3 a reorganizar las visitas de la semana.

Tras anunciar que había dado positivo en Covid-19, Camilo no pudo viajar a España, donde esta semana tenía que cumplir con varios compromisos profesionales. De esta forma, el programa presentado por Pablo Motos tomó la decisión de aplazar su visita hasta este jueves.

En lugar del cantante, ‘El Hormiguero’ recibió este martes a Aleix Espargaró. El piloto de MotoGP acudió por primera vez al programa, para hablar de la gran temporada que está haciendo a pesar despiste que protagonizó el pasado domingo durante el Gran Premio de Cataluña, en el circuito de Montmeló.

Durante su visita a ‘El Hormiguero’, Aleix Espargaró habló sobre su despiste, cuando pensó que la carrera había terminado cuando aún restaba una vuelta. «Fue un error súper grande. No sé si fue porque era el Gran Premio en mi casa y estaba muy focalizado, pero no vi bien la pizarra que nos ponen a 350 kilómetros por hora con toda la información y perdí el podio», explicó el piloto de MotoGP.

«Tengo 32 años y llevo 16 temporadas en el Mundial. Me he caído, me he lesionado, se me ha roto el motor, pero nunca me había pasado algo así. Lo pasé muy mal porque había acabado segundo delante de mi gente y saludar como un primo cuando quedaba una vuelta… Me puse a llorar y lo pasé muy mal, pasé mucha vergüenza», añadió.

«Tengo un equipo humano alrededor que es brutal, pero ahí no me consolaban ni mis dos gemelos que estaban en el box, mis dos peques, ni nadie. Era un mar de lágrimas», reconoció. «Son errores, somos humanos, son cosas que pueden pasar, pero cuando pasa da mucha rabia. De estas cosas hay que reírse», sentenció el piloto.

En cuanto al precio a pagar por estar en la élite, Aleix Espargaró explicó que: «Las lesiones es el peor enemigo que tenemos, pero también el tiempo. No me voy a quejar, porque me he dedicado a mi sueño y mi pasión, pero con 15 años desaparecí, me fui a correr el Mundial, y dejé de tener mi grupo de amigos, dejé de estar con mi familia… Pero acaba compensando».

El catalán también recordó recordó el grave accidente que sufrió hace cuatro años en Alemania. Un accidente termina con su carrera. «Salí disparado, impacté contra el suelo y sufrí un traumatismo torácico y estuve ingresado en la UCI dos o tres semanas porque también sufrí un fuerte golpe en el bazo. He pasado de todo, pero te vas acostumbrando y desgraciadamente acabas normalizando también esto», manifestó.

Pablo Motos aprovechó la presencia de Aleix Espargaró para charlar sobre Marc Márquez, que acaba de pasar por cuarta vez por el quirófano. «Lo que está aguantando es muy difícil: lesiones, operaciones… Yo sólo deseo que esté bien a nivel humano, porque el motociclismo está muy bien, pero tenemos una vida fuera, y ojalá que esté bien y pueda volver pronto», declaró el piloto.