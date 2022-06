‘El Hormiguero’: Álvaro Morte revela a qué se habría dedicado si no fuese actor

Una semana más ‘El Hormiguero’ regresó a Antena 3. El programa recibió este lunes la visita de Álvaro Morte y Rodrigo Santoro. Los actores acudieron a presentar la nueva serie que protagonizan, titulada ‘Sin límites’, llegará a Amazon Prime Vídeo este viernes.

La nueva ficción que protagonizan ambos actores, narra la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, coincidiendo con el quinto centenario de la expedición. «Fue una de las hazañas más grandes de la historia», ha apostillado Rodrigo Santoro

El rodaje de la serie coincidió con el primer periodo de vacunación contra la COVID-19, y Álvaro Morte protagonizó una curiosa anécdota que quiso contar en ‘El Hormiguero’: «Me fui a vacunar de la Covid vestido de Elcano. Resulta que había un hueco en el rodaje y aproveché para pedir cita ese día», comenzó a explicar el actor.

«La grabación se retrasó y tuve que ir al Ramón y Cajal vestido del siglo XVII y con el maquillaje de mi personaje en Sin Límites. La gente intentaba ser discreta pero la enfermera flipó», señaló entre risas.

.@AlvaroMorte y Rodrigo Santoro nos presentan la miniserie “Sin límites” que se estrena este viernes en @PrimeVideoES #MorteSantoroEH pic.twitter.com/HTcSnVYePn — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 6, 2022

Por otro lado, ambos actores explicaron en ‘El Hormiguero’ cómo prepararon sus personajes: «Yo analizo mucho el personaje, desde todos los ángulos, y luego de todo eso que sacas, te quedas con lo que te interesa», señaló Álvaro Morte. «A mí me ayuda mucho la música, cada vez que hago un personaje, me gusta encontrar el tipo de música que conecte emocionalmente con ese él», añadió.

«Para Elcano me fui al rock, a buscar en AC/DC, porque pensaba en esos grandes del rock que hacen funciones épicas encima del escenario. Analizo mucho el personaje, desde todos los ángulos, y luego de todo eso que sacas, te quedas con lo que te interesa», añadió, desvelando su secreto.

Álvaro Morte también recordó la época en la que no encontraba trabajo como actor en España y se fue a vivir a Irlanda: “Pensé en que sería una oportunidad para practicar inglés y dejé mil curriculums para meterme de cualquier cosa. En enero nadie contrataba a nadie. Y como soy un rotundo inconsciente, escuchando flamenco se me ocurrió publicitarme como ‘professional flamenco dancer’”, explicó el actor.

“Puse unos carteles y justo cuando me empezaron a llamar me surgió una obra de teatro en España con Concha Velasco, y me salvó la vida. Afortunadamente no tuve que dar ninguna clase porque habría sido ridículo. Mi plan era inventarme la clase”, recordó entre risas.