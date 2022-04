Camila Cabello se convirtió en la protagonista de la nueva entrega del ‘Carpool Karaoke’ del Late Late Show presentado por James Corden. La artista estadounidense cogió el testigo de Nicki Minaj, la primera invitada después de dos años sin esta sección del programa, debido a la pandemia.

La artista continúa promocionando ‘Familia’, su nuevo álbum de estudio. No obstante, durante su entrevista con James Corden, también habló de sus inicios en el mundo de la música, así como de su pasado, recordando cómo fueron sus primeros años en EE.UU, cuando sus padres decidieron abandonar Cuba.

James Corden se interesó por la razón por la que la artista se presentó a ‘X Factor’, programa en el que saltó a la fama, y tras el cual, pasó a formar parte de una banda femenina llamada ‘Fifth Harmony’. Y la respuesta de Camila sorprendió al presentador, pues se presentó al programa por One Direction.

.@Camila_Cabello’s go-to karaoke song is «Mr. Brightside» and she couldn’t be more correct. #CamilaCarpool pic.twitter.com/kfTt4nT7zV — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) April 19, 2022

«Tenía 15 años y era una fan incondicional de One Direction y dudaba entre The Voice o X Factor. Pensé que 1D estaría en X Factor y no en The Voice así que me decidí. Es muy embarazoso y es la primera vez que lo digo y lo puedo contar porque hace ya 10 años de entonces y era una niña, pero la verdadera razón por la que decidí presentarme a X Factor y no a The Voice fue porque soñaba con conocer y casarme con Harry Styles» explicaba la artista entre risas.

Camila Cabello explicó que no solo soñaba con que iba a casarse con el solista por presentarse sino que «soñaba con convertirme en una artista y que eso me llevaría a encontrar el amor», explicó a James Corden, entre risas al recordar cómo fueron sus inicios.

Por otra parte, la cantante confesó que no echa de menos estar en Fifth Harmony: «Me sentí genial cuando me dijeron que iba a ir a una banda. Pero no lo echo de menos. No hay malos sentimientos. Simplemente era muy joven y ahora soy una persona diferente. Fue una época muy divertida. Quizá sí lo echo de menos cuando estoy de promoción y me gustaría tener a más gente a mi lado y no estar sola. Pero a nivel de las decisiones creativas no lo echo nada de menos», explicó.