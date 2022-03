El pasado 1 de febrero, la actriz Carmen Villalobos, protagonista de la exitosa serie de Netflix ‘Café con aroma de mujer’, decidió hablar sobre las secuelas que le dejó el Coronavirus. Un tema del que hasta ahora no había hablado.

A través de unos mensajes publicados en sus redes sociales, la actriz aseguró que se contagió y que había padecido síntomas muy fuertes. Entre ellos, había padecido dolor de cabeza, fiebre y malestar general.

La actriz también aclaró que su parte respiratoria no se ha visto afectada por suerte. Además, quiso destacar que ya ha dado negativo en la prueba de antígenos. Por lo tanto, ya está lista para retomar sus compromisos profesionales y para volver al set de rodaje.

“Realmente ha estado bien maluco todo el tema de los síntomas. Gracias a Dios la parte respiratoria nunca se vio comprometida, pero dolor de cabeza, fiebre, malestar general, eso de que no te quieres parar de la cama, insomnio, muy, muy mal. Afortunadamente ya salí negativa, ya cumplí con mis días de aislamiento. Les soy completamente honesta, no me siento al cien por ciento, la energía está muy bajita”, explicó la actriz.

Por otro lado, Carmen Villalobos explicó que tiene fuertes secuelas, algo que no esperaba tener: “No les había puesto la cara estos días porque ¡levanten la mano los que han sentido las secuelas del covid! Yo sí, tuve como una recaída, me volví a sentir maluca, dolor de cuerpo, mal, mal… dicen que es normal, que puede durar de uno a tres meses estos síntomas poscovid, que realmente son una mamera y doy fe de eso”, insistió.

La actriz también reveló que debido al Coronavirus no había podido iniciar un nuevo proyecto y que a pesar de que sigue teniendo algunas secuelas, ya está lista para retomar su rutina de trabajo.