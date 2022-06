BTS estrena el vídeo de ‘Yet To Come (The Most Beautiful Moment)’

Tras anunciar su separación indefinida hace una semana, el grupo surcoreano más famoso del planeta, BTS, ha querido hacer un último regalo a sus fans. Lo hacen antes de emprender caminos por separado, después de haber hecho historia en la música para siempre.

Hace tan solo unos días, los integrantes de la banda de Kpop conmocionaron a millones de fans de todo el mundo al anunciar que después de una década juntos, era el momento de comenzar caminos diferentes, no obstante, no se trata de una separación definitiva. Aun así, la tristeza inundó a sus fans.

Para que la despedida no sea tan dura, los integrantes de BTS han sorprendido a sus fans con el estreno del videoclip de Yet To Come (The Most Beautiful Moment). Se trata de un regalo que han querido hacerles por su cariño apoyo incondicional durante todos estos años.

우리의 자랑 세계의 자랑 우주의 자랑🥹

함께라면 사막도 바다가 되는 기적🎁

긴 말 하지 않겠습니다…

함께라면 사막도 바다가 되는 기적

Se trata de un vídeo animado, de un tema con el que quieren decir que lo mejor está por venir. Y es que Yet To Come (The Most Beautiful Moment) es una de las canciones favoritas de sus fans, incluida en su último álbum de estudio Proof.

Con este lanzamiento, los integrantes de BTS pretenden hacer menos dura la noticia de su separación para sus fans. Y es que, desde el comunicado, no han dejado de publicar mensajes en las redes sociales mostrando su tristeza y pidiendo que vuelvan a unir sus caminos pronto.

Como era de esperar, el vídeo animado de Yet To Come (The Most Beautiful Moment) ha sido todo un éxito en las plataformas digitales. Sobre todo en YouTube, donde una vez más, el ARMY ha vuelto a llevar un videoclip del grupo a lo más alto de la plataforma.