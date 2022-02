Bruno Mars ha vuelto a sorprender a sus fans una vez más. Mientras continúa preparando su nuevo álbum de estudio, el artista hawaiano sigue lanzando canciones junto a Silk Sonic, la última de ellas, ‘Love’s train’.

Tras el éxito del disco, ‘An evening with silk sonic’, el proyecto en el que Bruno Mars y Anderson Paak unieron fuerzas para sorprender al mundo, ambos han querido causar el mismo efecto con una canción para este San Valentín. Y como era de esperar, lo han vuelto a conseguir.

De esta forma, el pasado 14 de febrero, el grupo Silk Sonic decidió estrenar ‘Love’s train’, siendo además una de sus mejores canciones hasta la fecha. Un tema versionado de Con Funk Shun, un grupo estadounidense que causó sensación en la década de los años setenta.

This is one of Silk Sonic’s favorite songs originally recorded by the group Con Funk Shun. We love this song so much we wanted to sing it for y’all. #HappyValentinesDay Beautiful people. #LovesTrain available everywhere 🚂🖤✨ https://t.co/DQXNBiPkYz pic.twitter.com/ckcPVY6RX0

— Silk Sonic (@silksonic) February 14, 2022