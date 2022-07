‘Los Bridgerton’: este actor revela el secreto del éxito de la serie

Los Bridgerton se ha convertido en una de las series revelación de los últimos años. La historia de amor entre Daphne Bridgerton y el duque Simon Basset ha conseguido conquistar a millones de personas en todo el mundo. Su éxito ha traspasado la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno audiovisual a nivel mundial.

Tras el éxito de las dos primeras temporadas de la serie, donde ambas se estrenaron en Netflix con cifras récord en todo el mundo, ahora uno de los actores principales ha revelado cual es el verdadero secreto del éxito mundial de la serie.

Durante una reciente entrevista para el medio Insider, el actor Hugh Bonneville, que se mete en el papel de Robert Crawley en la ficción, ha hablado sobre su paso por la serie, así como también del éxito arrollador de la misma.

If stares could speak, we would have an entire series of novels. #Bridgerton Season 2 is now streaming only on Netflix. pic.twitter.com/AL02alss7U

— Bridgerton (@bridgerton) March 25, 2022