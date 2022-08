Blas Cantó desvela cómo se atrevió a aprender italiano para cantar con Emma Muscat

El artista Blas Cantó ha desvelado cómo se atrevió a aprender italiano para cantar con la artista italiana Emma Muscat en su nueva colaboración. Una canción titulada La Stessa Lingua que no ha tardado en convertirse en todo un éxito en las plataformas digitales, tanto en España como en Italia.

Blas Cantó se encuentra en un gran momento profesional. El artista acaba de comenzar una nueva etapa musical con El bueno acaba mal como primer single. Una canción que ha tenido una gran acogida en todas las plataformas, y también por parte de sus fans.

Hace unos días, el intérprete de El bueno acaba mal presentó su colaboración con la artista italiana Emma Muscat en La Stessa Lingua. Una canción para la cual, Blas Cantó ha tenido que aprender a cantar en italiano, siendo todo un reto para él.

«Quiero aprender el idioma perfecto, para saber lo que dice tu cuerpo», era una de las pistas sobre esta canción que dejaba a través de sus redes sociales. Y finalmente, anunció esta colaboración, que ya ha visto la luz y que les ha llevado a ambos de promoción por Italia.

Por otro lado, Blas Cantó explica que quiere cambiar algunas cosas en esta nueva etapa que ha comenzado. De hecho, durante una entrevista con Los40 explicó que aunque su canción en italiano va dirigida a una chica, él lleva bastante tiempo cantando sin género.

«Hace mucho tiempo que canto sin género y me estaba planteando seguir cantando sin género en esta canción porque me sentía más tranquilo al no cantarle a alguien, a una figura con la que yo no estaba», explicaba el artista en la entrevista.