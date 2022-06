BLACKPINK hace historia: supera los 75 millones de suscriptores en YouTube

BLACKPINK sigue batiendo récords. El grupo femenino de K-pop más famoso del mundo no deja de superarse. Tras su debut musical en el año 2016, la fama de las integrantes de la banda no ha dejado de crecer, convirtiendo en oro todo lo que tocan.

Las artistas no solo han llegado a lo más alto de la industria musical de Corea del Sur, sino en todo el mundo. A lo largo de estos años, no han dejado de escalar puestos a escala global, consiguiendo hitos anteriormente nunca conseguidos por un grupo femenino.

De esta forma, un año más, BLACKPINK continúa liderando la posición más más alta en la prestigiosa lista Billboard Hot 100. Un logro que consiguieron por primera vez con su canción Ice cream, en colaboración con Selena Gomez. Y eso no es todo, pues sus logros en la industria de la música son incontables.

#BLACKPINK ‘Kill This Love’ M/V HITS 1.6 BILLION VIEWS @Youtube

BLINKs worldwide, thank you so much!

‘Kill This Love’ M/V

🎥 https://t.co/Lo1d6aXJ8k #블랙핑크 #KILLTHISLOVE #MV #1_6BILLION #YOUTUBE #YG pic.twitter.com/m6mHQNKojA

— YG FAMILY (@ygent_official) June 18, 2022