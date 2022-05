BLACKPINK, uno de los grupos de K-Pop más importantes, ha anunciado nuevos detalles de su próximo álbum de estudio. Además, la banda ha protagonizado la portada de ‘Rolling Stone’, siendo la tercera girlband de la historia en hacerlo.

Las chicas no han dejado de cosechar éxitos en los últimos años. Se han posicionado internacionalmente, siendo las más escuchadas del momento. Las idols también han sido las protagonistas de la última edición de la revista más famosa de Estados Unidos.

BLACKPINK ha vuelto a hacer historia por ser la tercera girlband en salir en la portada de ‘Rolling Stone’. La primera vez fue en 1997 con las Spice Girls y cuatro años más tarde, Destiny’s Child hacía lo mismo.

.@BLACKPINK is Rolling Stone’s June cover star. #BLACKPINKxRollingStone

The world’s biggest girl group give their most revealing interview yet about how they make music, deal with the demands of stardom, became family, and more.

Story/Photos: https://t.co/OofKoWn07a pic.twitter.com/89S9cESPQc

— Rolling Stone (@RollingStone) May 23, 2022