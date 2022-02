Un ejemplo de esfuerzo y superación es lo que define a Billie Eilish y su hermano, Finneas O’Connel. Y es que, con el paso de los años, han conseguido convertirse entre las personas más influyentes de la industria musical. ¡Esto no es producto de la casualidad!

Desde su llegada la artista estadounidense, ha revolucionado el género con trabajos como ‘When We All Fall Asleep’ o ‘Happier Than Ever’ los cuales han sido compuestos por su hermano Finneas.

Aunque parece que no es la única faceta donde la intérprete de ‘Bad guy’, que también es reconocida como una influencer de los pies a la cabeza. Y es que sus discursos en las redes sociales sobre diferentes temas, su ropa e incluso su forma de hablar han calado en millones de jóvenes en el mundo.

En las últimas horas, los hermanos han sido noticia y no por ningún tema nuevo, sino porque han sido invitados a la Casa Blanca para conocer al presidente, Joe Biden. El pasado miércoles, ambos artistas acudieron al encuentro, y también aprovecharon la oportunidad para conocer a ‘Commander’, el perro presidencial adoptado por el presidente.

El propio Joe Biden quiso compartir unas imágenes en redes sociales del encuentro. En ella, aparecía en medio de los dos hermanos, y todos dando ejemplo con la mascarilla. El mismo presidente adjuntaba un texto en la publicación: “Cuando escuché que mis amigos Billie Eilish y Finneas estaban en la ciudad para un show, quise invitarlos a la Casa Blanca. Encantado de conocerlos junto a su familia y me alegro de que hayan podido conocer a Commander”.

La artista se encontraba en la ciudad de Washington, por lo que no dudó en aceptar la invitación de Biden a pasarse por la Casa Blanca. Aunque esta no sería la primera vez en la que Billie Eilish tuviera relación con el presidente, ya que la artista participó en la última campaña demócrata que propulsó a Joe Biden como candidato a la presidencia de EE.UU.

When I heard my friends @billieeilish and @finneas were in town for a show, I knew I had to invite them over to the White House. Great to see you and your family — and I’m glad you got to meet Commander. pic.twitter.com/6glg618sil

— President Biden (@POTUS) February 10, 2022