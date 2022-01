Billie Eilish se suma al enfrentamiento para defender a su amigo, Charlie Puth ante los ataques que ha estado recibiendo de Benny Blanco. En numerosas ocasiones, aunque cabe destacar que no es lo más común, las redes sociales se utilizan como campo de batalla para protagonizar enfrentamientos, o como comúnmente se denomina “beef”, entre personas conocidas.

Aunque no suelen ser habituales, a lo largo del tiempo hemos podido observar muchos ejemplos de esto. Sin ir más lejos, en España hemos podido ver el enfrentamiento que tuvieron Amaia Montero y Malú, así como Kidd Keo y El Jincho entre muchos que forman una larga cola.

Tras la frontera también suceden estos enfrentamientos, el más reciente y conocido lo protagonizan los dos reggaetoneros, Rauw Alejandro y Jhay Cortez. En esta ocasión, es el conflicto latente entre Charlie Puth y Benny Blanco el que se encuentra en el centro de la polémica.

Resulta complejo precisar el momento en el que comenzó el conflicto entre estos dos, lo que no resulta tan complejo es encontrar en las redes un vídeo donde Benny se burle del músico estadounidense.

Después de haber colaborado en directos en Instagram, Charlie consideraba tener una buena relación con el músico de Virginia: “Sabes, hombre, estos videos fueron realmente divertidos al principio. No sé exactamente por qué has sido tan malo conmigo estos últimos meses, pero realmente hirió mis sentimientos. Solía admirarte y no sé de dónde viene todo esto.” comentó Charlie decepcionado.

Y es que, lejos de ofrecer alguna disculpa, añadía más leña al fuego: “Sé por qué hice este video, porque eres un maldito perdedor, Puth. Mírate: te sientas en una habitación todo el día y haces tiktoks. Amigo, ¿qué diablos te pasa? Mira tu cabello. Parece que tienes un peluquín o una peluca o algo así. Agárrate y hazte un maldito corte de pelo.” le contestaba mofándose.

Ante la situación, Billie Eilish no dudo en meterse a defender a su amigo. En muchas ocasiones ha manifestado que cada uno es libre de hacer lo que le de la gana siempre y cuando respete a los demás. Por ello, ha querido responder ante las burlas y ridiculizar la actitud de Benny Blanco a través de un vídeo en su cuenta de Tik Tok: “¿Qué haces todo el día, Benny? Lo mismo. Literalmente, lo mismo”.