A lo largo de los años hemos sido testigos de numerosos enfrentamientos entre artistas. Desde Elpatron970 contra Benjy Jr y Morad hasta C Tangana y Young Beef, pasando por Karol G y Ivy Queen. En este caso, tenemos a Jhay Cortez y Rauw Alejandro.

Ambos se están enfrentando a base de versos. Uno ataca al otro dedicándole varios versos de un tema, donde le degrada a él y su música, y el otro responde intentando quedar por encima. Lo que parece la historia de nunca acabar, mantiene a los fans de ambos artistas pegados a las pantallas esperando la actualidad sobre esta reciente rivalidad.

Este beef, que empezaría con el remix de ‘Si Pepe’, cuando Jhay Cortez le dedico un polémico verso haciendo referencia a su novia, Rosalía: “Tu española quiere que le hable en english [inglés]. ¿Do you wanna fuck? Jhayco, quiero en el Bentley”.

A Rauw no le hizo ninguna gracia que mencionara a su novia, por ello no tardó en sacar ‘Hunter’. En él, hace una referencia al tema de ‘911’, uno de los hits de Jhay Cortez: “Si tú eres más duro entonces (Feka). ¿Por qué no dices quien te escribió el verso de 911? (fue Mora)». Además, aprovechó para responder a la crítica del puertorriqueño sobre sus últimos discos: “Afrodisíaco, Vice Versa todavía siguen en los charts. Tu disco lo usaron de frisbee, nadie lo ha vuelto a escuchar”.

La última respuesta que no se ha hecho esperar y, en esta ocasión, viene por parte de Jhay Cortez. Este publicó el pasado martes su último tema ‘Enterrauw’, que curiosamente, incluía un certificado de defunción, donde hay más ataques hacia el autor de ‘Afrodisiaco’.

En él, el autor de ‘Ley seca’ carga en varias ocasiones contra Rauw Alejandro: “Y ya estoy corona’o y de título al tema le puse ‘ENTERRAUW’. Tú dice’ respetar las mujere’, pero apoya’ al abusador de Chris Brown, cabrón”, “Toy rompiéndote el c*lo como un pornstar” o “La calle no es de Rauw, la calle es de Jhay. Le damo’ a lo’ ninja y a lo’ sensei (Sensei)”

Este beef que parece no tener fin, comenzaría en julio del presente año. Donde Jhay Cortez publicó una historia a su perfil de Instagram donde escribía: “Guaya conmigo a ver” a lo que Rauw Alejandro le respondió: “Si es musicalmente guayamos, cuando pegues un tema solo”.

Una cosa nos dejan clara ambos artistas tras varias respuestas. Lo cierto es que parece que tenemos enfrentamiento para rato.