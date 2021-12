El cantante Rauw Alejandro ha lanzado sin previo aviso su nuevo tema ‘Hunter’, un tema un tanto especial. Y es que la canción tiene un mensaje para el también reggaetonero Jhay Cortez. Durante estos últimos días se han podido apreciar varias indirectas del uno al otro y viceversa. Ahora es el cantante de ‘Todo de Ti’ quien le responde en forma de canción.

Todo empezó con una colaboración en un remix en el que ambos participaron: ‘Si Pepe’ de Ankhal. En la letra de la canción podemos apreciar un verso donde dice: “Tu española quiere que le hable en English. Do you wanna f*ck? ‘Jhayco, quiero en el Bentley’». Coincidentemente, Rosalía menciona en su canción ‘Millonària’ que sus coches favoritos son los Bentley. Tras esto, Rauw publicó un tweet en el que decía lo siguiente: «Las mujeres se respetan!!!!! Lechon!!!! VAMO PA ENCIMA!!!!!!!!!».

Ahora, le dedica una canción en donde se deja ver claramente que es un mensaje para Cortez. Así, utiliza frases como: “Todos sabemo’ que le copió las trenza’ a Raulito”, “Me enteré que el tour que anunciaste no está’ llenando”, «’Fiel’ al bofetón que te tengo apunta’o”, “¿Por qué no dice’ quién te escribió el verso de «911»? (Fue Mora)” o “Yo y mi baby somo’ como JAY-Z y Beyoncé (Hey) donde nosotro’ cantamo’ nadie te conoce”. Seguidamente aparenta una entrevista en donde se alaba a sí mismo por sus logros y finalmente le deja frases como “Estamos de Navidad y quiero regalarle un poquito de pauta al niño, ustede’ saben que de eso está hecha su carrera” o “No tenemo’ que mencionar la mujer de nadie, ella no tiene la culpa de estar con un sabandija”.

Sin duda alguna, se abre un frente entre los dos artistas puertorriqueños que no sabemos cuándo acabará. Tras la canción se han podido ver mensajes en sus redes sociales, Jhay Cortez ha escrito: “Que estás esperando que te aprueben la campaña YouTube pa después decir que hiciste 5 millones en una hora. Suelta eso!!!”. Mientras que Rauw Alejandro ha posteado en su cuenta de Instagram: “Mi fan #1 pendiente”. Antes del tema, el novio de Mia Khalifa contó que estaba esperando el tema con ansias y que en unas horas será el quien lo lance también. De esta forma cerramos el capítulo entre ellos que por lo visto tendrá continuación.