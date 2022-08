Benny Blanco sorprende con ‘Bad Decisions’ con BTS y Snoop Dogg

BTS está de enhorabuena. Y es que, aunque la banda anunciase hace un tiempo que pararían su actividad musical para disfrutar de un merecido descanso, acaban de sacar una colaboración con Snoop Dogg y Benny Blanco. La canción se llama Bad Decisions, e incluso viene acompañada por un videoclip.

Se trata de una canción con un toque de electrónica y synth-pop. La letra de la canción habla de la obsesión que sienten por alguien del que están enamorados.

En el videoclip, Benny Blanco interpreta el papel de joven que va ha acudir a un concierto de la banda surcoreana, esta totalmente obsesionado con ellos y la idea de acudir al evento. Durante esta particular cuenta atrás al protagonista le ocurre de todo, está tan emocionado que incluso llega 24 horas antes al concierto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BTS official (@bts.bighitofficial)



Esta colaboración ha pillado a todos por sorpresa, nadie podía esperar una canción en la que pudiésemos escuchar juntos a Snoop Dogg y la banda surcorerana. Incluso Benny Blanco habló de lo irreal de la situación «flipando con que tenga una canción a punto de salir con Jin, Jimin, V y Jung Kook de BTS además de Snoop Dogg. Ni siquiera parece que sea algo real”.

Snoop Dogg ha estado menos participativo. El rapero norteamericano no aparece en el videoclip y en la canción apenas se le puede escuchar. Tampoco se ha volcado excesivamente en la promoción de la canción, aunque si tuvo unas palabras sobre la canción en abril, a través de sus redes sociales: «Prefiero que sean ellos los que hablen, pero mi parte está dentro. Es oficial, como un árbitro con su silbato. Me encanta el mundo del entretenimiento. Es buena música y me encanta cómo suena».

Esta canción demuestra que BTS tiene una gran versatilidad musical, y que se puede juntar con todo el mundo y hacer muy buena música.