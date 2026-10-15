‘El Benidorm Fest’ se refuerza con grandes nombres para compensar la falta del premio de Eurovisión

El Benidorm Fest ya tiene sus 18 artistas, y a primera vista la organización ha jugado sobre seguro. Merche, Ladilla Rusa, Isabel Aaiún, Andrés Koi o Vicco son nombres que el público reconoce, y eso no parece casualidad. Tras la final menos vista de su historia en 2026 -la que ganaron Tony Grox y Lucycalys con su T’Amaré- RTVE necesita que el festival atraiga por sí mismo sin necesidad de que Eurovisión sea el gran reclamo. Aunque España volverá en algún momento al festival europeo -si hay un cambio de Gobierno podría incluso pasar en 2027-, esta edición ha sido pensada para vivir sin elegir al representante de España en el festival, aunque como decimos, eso puede cambiar en los próximos meses tras las elecciones.

Merche suma más de dos décadas en los escenarios y diez discos, y prepara un álbum por su 25.º aniversario y es el gran nombre de esta edición. Ladilla Rusa, el dúo de Macaulay Culkin, cumple diez años de trayectoria. Isabel Aaiún firmó uno de los temas del verano de 2024 con La potra salvaje, y Andrés Koi fue durante diez años la voz de Dvicio antes de lanzarse en solitario. A ellos se suman Vicco, que regresa tras quedar tercero en 2023 con Nochentera, y Gale, compositora puertorriqueña que firmó Superestrella para Aitana.

Frente a ellos, caras nuevas como Suzete, que se dio a conocer en Operación Triunfo 2023, o la sevillana Tami Tamako, con una música inspirada en el K-pop, estilo que ha roto las barreras de Asia gracias a grupos como BTS y las famosas Guerreras del Kpop. Que RTVE haya tirado de tantos nombres reconocibles dice mucho de lo que quiere esta edición: llamar la atención del gran público.

El dato que preocupa: la final de 2026

La razón de esa apuesta está en las audiencias. La final de 2022 marcó un 21% y 2.966.000 espectadores con el famoso Chanelazo, que meses después también se repitió en Eurovisión y se rozó con los dedos la victoria. En 2023 fueron un 14,7% y 1.887.000; en 2024, un 16,6% y 1.977.000; y en 2025, un 17,1% y 1.938.000. En 2026, la primera edición sin Eurovisión, la gala final se quedó en un 12,1% y 1.085.000 espectadores, su peor cifra histórica en cuota y en público. Perdió 853.000 espectadores respecto al año anterior.

El medio relaciona la caída con la ausencia del factor Eurovisión, aunque no lo demuestra. En la redacción de Happy FM creemos que es difícil ignorar esa explicación: el festival nació en 2022 como método para elegir al representante de España y buena parte de su tirón venía de ahí.

Los pasos de RTVE para hacer más atractivo el ‘Benidorm Fest’

Sin billete europeo, el festival quedaba sin un premio como tal, por lo que RTVE decidió que el ganador tuviera una recompensa. Tony Grox y Lucycalys fueron los primeros en embolsarse los 150.000 euros de premio y una gran promoción en radios, también en América. Pero el reto es enorme: demostrar que una canción puede interesar al público sin el aliciente de la competición continental.

Eso ya lo consiguió Vicco, que vuelve este año, siendo una de las pocas artistas que logró que su canción se convirtiese en un éxito gracias a su Nochentera. Varry Brava con su Raffaella y Almacor con su Brillos Latino también lograron cierta repercusión pese a no ganar el festival y no participar en Eurovisión, pero la mayoría de los participantes no logra ese soñado empujón a su carrera.

Por el momento todo apunta a que RTVE decidirá que España siga fuera de Eurovisión en 2027 por la participación de Israel. Esa es la decisión -que tiene que pasar por una votación- de la actual administración pública, pero eso puede cambiar a partir del 29 de noviembre si el Partido Popular gana las elecciones y llega al Gobierno, puesto que tiene una opinión completamente distinta sobre este asunto. Así, nadie sabe todavía si el ganador del Benidorm Fest tendrá algo más que el trofeo y un premio monetario.

Desde la redacción de Happy FM creemos que el cartel es atractivo y que Vicco lo resume bien cuando dice que Benidorm «es mi casa, es el lugar donde más feliz he sido y por eso he vuelto». Pero un buen cartel no garantiza una buena audiencia. El festival tiene del 26 al 30 de enero para demostrar que se sostiene sin Eurovisión, y antes llegará lo más importante: las canciones, que se conocerán en diciembre. Si estas están a la altura de los nombres, el Benidorm Fest podría empezar a construir esa personalidad propia que busca. Si no, el peso de la ausencia de Eurovisión volverá a notarse.