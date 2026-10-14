Vicco, Isabel Aaiún y Merche, los grandes nombres del ‘Benidorm Fest 2027’: lista completa

RTVE ha presentado este miércoles a los artistas de la sexta edición del Benidorm Fest 2027, y lo ha hecho con una idea clara: demostrar que el festival puede sostenerse por sí mismo, con o sin billete a Eurovisión. En total son 18 propuestas, elegidas entre cerca de 900 canciones. Entre los 18 nombres que ya conocemos destacan los de Vicco, Isabel Aaiún y Merche, tres artistas consagradas y que ya cuentan con una importante carrera. También hay que destacar la aparición de Andrés Koi, que quiere impulsar su carrera en solitario tras su salida del grupo Dvicio.

Todos participantes del ‘Benidorm Fest 2027’

Alba Morena

Andrés Koi, ex vocalista del grupo Dvicio

Bombai, conocidos por canciones como Solo si es contigo, junto a Bebe

Chema Rivas

Dani Dicostas

Fran Tuduri

Gale, conocida compositora de canciones para Aitana y Shakira

Isabel Aaiún, la creadora del éxito ‘Potra Salvaje’

Ladilla Rusa, el grupo que ha creado himnos como Kit y los coches del pasado y Macaulay Culkin

Merche cumple 25 años de carrera participando en el Benidorm Fest 2027

Pipiolas

Polo Nández y Sebastián Llosa: Polo es conocido por ser el creador de la sintonía del programa ¡De Viernes!

Rossa

Sara Abad, la hija del productor musical Alejandro Abad

Sev’s

Suzete, ex participante de ‘Operación Triunfo’

Tami Tamako

Vicco vuelve al ‘Benidorm Fest’ tras el éxito de ‘Nochentera’

Cerca de 900 canciones y 350 en el último día

Las 18 propuestas salen de cerca de 900 canciones recibidas, una cifra que demuestra que la cita sigue despertando interés en la industria musical. Unas 350 candidaturas llegaron en las últimas 24 horas del plazo de inscripción.

Como en ediciones anteriores, el proceso no se ha limitado a recibir composiciones. RTVE también ha buscado talento de forma directa, invitando a cantantes, autores y discográficas a presentar sus proyectos.

¿Cuándo se celebra el ‘Benidorm Fest 2027?

El festival se celebrará en Benidorm del 23 al 30 de enero de 2027, con dos semifinales los días 26 y 28 y la gran final el sábado 30 de enero. Para escuchar las canciones habrá que esperar hasta el 17 de diciembre.

Un festival que ya no depende de Eurovisión

El cambio de rumbo empezó en febrero. Tony Grox y Lucycalys se llevaron la Sirenita de Oro con T AMARÉ, una propuesta que mezclaba flamenco y electrónica y que, por primera vez, no llevaba aparejado el billete para representar a España en el festival europeo. Su premio fueron 150.000 euros y una oportunidad para impulsar su carrera internacional.

Ese es el modelo que RTVE quiere consolidar: convertir Benidorm en un escaparate musical con entidad propia. Por eso la pregunta que se hace ahora es otra. Más que quién viaja a Eurovisión, el interés está en quién logrará que su candidatura trascienda el festival.