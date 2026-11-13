Hamilton se va a la frontera de Palestina: «No quiero que nos acostumbremos a su sufrimiento»

El heptacampeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, se ha apartado del Mundial estos días para visitar Palestina. Concretamente, el británico hizo una visita al lado egipcio del cruce de Rafah, que separa Egipto con la Franja de Gaza, para dar seguimiento a los esfuerzos humanitarios para mandar ayuda y recibir a heridos del devastado enclave palestino.

El actual piloto de Ferrari llegó por la mañana al aeropuerto de Al Arish, en la provincia del Norte del Sinaí y donde llega gran parte de la ayuda humanitaria mandada por países de todo el mundo para que pueda entrar a la Franja de Gaza desde Rafah, el único paso del enclave que no limita directamente con Israel. Sin embargo, el Estado judío controla el lado palestino de este cruce vital para la entrada de ayuda y la evacuación de heridos, mientras que también obstaculiza el ingreso de asistencia humanitaria, según denuncia Egipto, Naciones Unidas y múltiples organizaciones de derechos humanos.

La provincia del Norte del Sinaí dijo en un comunicado publicado en su página de Facebook que Hamilton fue acompañado a Rafah por el gobernador, Jaled Meghawer, quien se encargó de informar al piloto sobre «los esfuerzos egipcios en apoyo a los palestinos», además de las medidas para brindarles tratamiento médico en Egipto. Entre los sitios visitados por el piloto de F1 se encuentran los almacenes logísticos de la Media Luna Roja Egipcia en Al Arish, donde se gestiona la preparación y la coordinación de la ayuda humanitaria antes de su ingreso a Gaza.

Este mismo martes, la agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) denunció que más de 150.000 tiendas de campaña, adquiridas por socios humanitarios y Estados miembros, se encuentran fuera de Gaza a la espera de ser autorizadas por Israel. Entre ellas, cerca de 117.000 son tiendas de campaña gestionadas por la ONG Comité Egipcio de Socorro en el centro logístico humanitario de Al Arish, a 45 kilómetros de la divisoria con Gaza.

La denuncia de Hamilton

Los últimos tres años del genocidio de Israel en Gaza son espantosos. Es una injusticia que a la gente se le niegue su libertad, su seguridad y su dignidad. Ningún ser humano debería ser tratado como si su vida importara menos.

Vi paredes extendiéndose por millas, construidas para mantenerlas dentro. De pie allí, fuera de lo que se sentía como una prisión al aire libre, todo en lo que podía pensar era en entrar a ayudar.

En la frontera de Rafah, vi camiones de comida listos para salir, pero regularmente no se les permite entrar o enfrentar grandes retrasos. El primer conductor en la cola con el que hablé ya llevaba más de 12 horas esperando. En el centro de logística cercano, vi el arduo trabajo de los trabajadores humanitarios, pero también vi lo que se rechaza por razones locas. Bolsos de dormir, botiquín de primeros auxilios, equipo médico, sillas de ruedas, incluso balones de fútbol para niños.

Israel necesita cumplir sus obligaciones en virtud del cese al fuego y dejar entrar a los camiones de ayuda. Sin excusa.

Sé que mucha gente siente la misma impotencia. Esa misma necesidad de hacer algo en lugar de sólo mirar. No quiero que nos acostumbremos a su sufrimiento. No quiero que miremos para otro lado.