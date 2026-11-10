Fernando Alonso exige responsabilidades a Honda: «No es divertido competir con herramientas inferiores»

Fernando Alonso volvió a quedarse con sensaciones agridulces en Interlagos. El asturiano mostró su capacidad para exprimir al máximo el monoplaza durante el Gran Premio de Brasil, con un adelantamiento especialmente destacado sobre Lewis Hamilton. Sin embargo, el AMR26 sigue lastrado por la falta de rendimiento del motor Honda, algo que el piloto no pasó por alto tras terminar la carrera: «No es divertido competir con herramientas inferiores al resto».

La realidad de Aston Martin sigue siendo muy dura. Las maniobras al límite del bicampeón del mundo sirvieron para un 12º puesto inservible. El veterano señala las consecuencias de la falta de acierto del fabricante japonés: «El coche fue fenomenal en curvas. Teniendo en cuenta lo que perdemos en las rectas, podríamos haber ido un segundo más rápido por vuelta que los Mercedes».

El potencial real del proyecto de los de Silverstone sigue siendo una incógnita. La mano de Newey sigue sin ponerse a prueba al no poder competir en la zona media de forma regular. Alonso deja claro que o se esperan mejoras de un día para otro: «No hay nada nuevo que aprender sobre el coche a estas alturas; ya estamos en la vigesimoprimera carrera, así que sabemos exactamente qué aspectos debemos mejorar».

Las cosas de palacio van despacio y parece que el asturiano tendrá que tomarse con calma la evolución del monoplaza, ya que no se espera que Aston Martin sea candidato en la zona alta en el inicio del 2027. La parte positiva es que el error está muy localizado, ya que parece que a nivel de chasis las expectativas sí que se están cumpliendo.

Hamilton esquivó la pregunta sobre Alonso

El británico se llevó un exterior increíble con la firma de su ex compañero. El asturiano logró aprovechar la velocidad en las curvas para imponerse al Ferrari. Tras ser preguntado en rueda de prensa, el siete veces campeón del mundo optó por hacer una bomba de humo y no responder.