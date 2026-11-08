Carrera F1, hoy en directo: resultado en tiempo real y última hora del GP de Brasil con Alonso y Sainz en vivo

La Fórmula 1 llega a Brasil, al mítico circuito de Interlagos, para celebrar la vigésima carrera del Mundial 2026. Con el campeón ya decidido (Antonelli logró el título la pasada semana), sigue habiendo muchas cosas en juego. Y además, en Brasil se espera una carrera emocionante. Sigue en vivo, en directo y online el GP de Brasil de F1 que se celebra en Interlagos en OKDIARIO.

Con pole para Lando Norris, la clasificación de este sábado fue una locura total, con dos banderas rojas por la lluvia. Esa sesión de clasificación dejó ganas de más para la carrera de este domingo. Antonelli sale en segunda posición, seguido de Lawson, Hulkenberg, Hadjar y Bearman.

Por parte de los españoles, Fernando Alonso saldrá desde la octava posición, el mejor puesto en parrilla de salida en toda la temporada. Carlos Sainz partirá desde la decimosegunda posición.

El Mundial de F1: Gran Premio de Brasil en Interlagos

Con el campeón ya decidido, hay todavía muchas cosas en juego. Por ejemplo, la segunda plaza del Mundial. Verstappen, segundo, sale atrás del todo y sólo saca dos puntos a Hamilton, que también parte desde atrás en Brasil. Además, el neerlandés tiene 11 puntos de ventaja sobre Russell y 16 sobre Leclerc.