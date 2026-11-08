Carrera F1, hoy en directo: resultado en tiempo real y última hora del GP de Brasil con Alonso y Sainz en vivo
Sigue en vivo y en directo la vigésima carrera del Mundial de F1 2026 en el circuito de Interlagos
La Fórmula 1 llega a Brasil, al mítico circuito de Interlagos, para celebrar la vigésima carrera del Mundial 2026. Con el campeón ya decidido (Antonelli logró el título la pasada semana), sigue habiendo muchas cosas en juego. Y además, en Brasil se espera una carrera emocionante. Sigue en vivo, en directo y online el GP de Brasil de F1 que se celebra en Interlagos en OKDIARIO.
Con pole para Lando Norris, la clasificación de este sábado fue una locura total, con dos banderas rojas por la lluvia. Esa sesión de clasificación dejó ganas de más para la carrera de este domingo. Antonelli sale en segunda posición, seguido de Lawson, Hulkenberg, Hadjar y Bearman.
Por parte de los españoles, Fernando Alonso saldrá desde la octava posición, el mejor puesto en parrilla de salida en toda la temporada. Carlos Sainz partirá desde la decimosegunda posición.
El Mundial de F1: Gran Premio de Brasil en Interlagos
Con el campeón ya decidido, hay todavía muchas cosas en juego. Por ejemplo, la segunda plaza del Mundial. Verstappen, segundo, sale atrás del todo y sólo saca dos puntos a Hamilton, que también parte desde atrás en Brasil. Además, el neerlandés tiene 11 puntos de ventaja sobre Russell y 16 sobre Leclerc.
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Sanción de 10 segundos a Hulkenberg
Castigo para Hulkenberg, que está en posición de puntos, y que con esta sanción de 10 segundos difícilmente mantendrá ese décimo puesto.
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«Está lloviendo», dice Hadjar
Informa por radio Hadjar que está lloviendo en algunas zonas del circuito. No se aprecia por la retransmisión televisiva que sea así.
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Segunda parada de Fernando Alonso
Fernando hace su última parada en boxes y baja hasta la 14ª posición.
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La carrera se estabiliza
En una carrera muy entretenida, ahora la prueba está más tranquila, con las posiciones más asentadas y sin adelantamientos, que ha habido muchos durante toda la carrera.
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Hadjar se acerca a Verstappen y pregunta si puede adelantar
Hadjar está a menos de un segundo de Verstappen en la pelea por el segundo puesto. Pregunta a su equipo si puede pelear contra su compañero de equipo. Silencio primero y dudas después en Red Bull.
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Leclerc se come como quiere a Alonso
Adelantamiento muy fácil de Leclerc a Alonso en la recta principal. Lo hizo muy fácil el monegasco. Fernando pasa a ser undécimo (duódecimo realmente al haber entrado Hamilton en boxes)
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Duelo Albon – Alonso
Albon le adelantó a Alonso, Alonso se la devolvió a Albon… Pelea entre los dos pilotos y por ahora el español por delante. Otro gran adelantamiento de Fernando.
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¡Canguelo de Albon y Alonso le adelanta!
Se va largo Albon y Alonso le supera. Se pone el español undécimo, a un solo puesto de los puntos.
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Stroll abandona
Sin sorpresas en Aston Martin. Lance Stroll abandona otra carrera más.
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Situamos la carrera
Norris lidera el GP de Brasil, con Hadjar segundo a 4,5 segundos. Tercero es Verstappen (que salía 20º) a 3,5 de Hadjar. Antonelli ya más atrás a siete segundos de Verstappen.
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Alonso a por Albon
Fernando va 12º y está a 0,5 de un Albon al que está presioanndo al máximo. Alonso va a por los puntos
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¡Puede haber lluvia en 15 minutos!
Avisan por radio a Lawson que hay previsión de lluvia en 15 minutos. Esto sería importantísimo y cambiaría la carrera.
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Antonelli se vuelve a ir largo y pierde otra posición
Kimi Antonelli pasa de ser primero a cuarto. Adelantado por Verstappen.
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El espectacular adelantamiento de Alonso a Hamilton
Vea, en vídeo, la gran pasada de Alonso a Hamilton en Interlagos. Locura de Fernando Alonso: vuelve a domar a Hamilton con uno de los adelantamientos del año en Brasil
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¡Trompo de Antonelli!
Antonelli se va fuera en la primera curva. Pierde dos posiciones: ante Norris, que es el nuevo líder, y después contra Hadjar, que se coloca segundo. Parece que tiene problemas Antonelli en el coche.
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¡Pelea por el primer puesto!
Norris a menos de un segundo de Antonelli cuando estaba antes a ocho. Y esto se debe a que el de Mercedes entró más tardes en boxes y todo ese tiempo se lo recortó Norris con neumáticos blandos.
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Ahora sí entran Verstappen, Antonelli y Alonso
Los pilotos que no entraron a la primera, ahora sí pasan por boxes y ponen nuemáticos de seco. Todos van con blandos.
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¡Russell la lía al salir de boxes!
Trompo de George Russell al salir de boxes. Se ha podido liar una buena porque ha dejado el coche en la salida y dos que venían por detrás casi se lo llevan por delante.
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¡A boxes la mayoría de pilotos!
Entran prácticamente todos los pilotos a boxes para poner el neumático de seco al ver los buenos tiempos de Hamilton. Antonelli, Verstappen o Fernando Alonso NO entran.
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Hamilton entra a boxes y pone neumáticos blandos
Hamilton, todavía aturdido por el gran adelantamiento de Alonso, ha puesto neumáticos de seco (blandos) y marca el camino para el resto porque está marcando los mejores tiempos.
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Alonso presiona a Leclerc
Tras adelantar de forma brutal a Hamilton, Alonso se come al otro Ferrari, a Leclerc. Todo ello con un Aston Martin que sabemos lo que es.
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Antonelli sigue liderando la carrera
Muy tranquila está siendo la carrera para Kimi Antonelli. Adelantó a Norris en la salida y desde ese momento lidera. Saca ya ocho segundos a Norris.
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¡Qué adelantamiento de Fernando Alonso a Hamilton!
Pónganse de pie con Fernando Alonso. Con un Aston Martin acaba de adelantar a Hamilton, que va con un Ferrari. Es la pelea por la 13ª plaza, pero el adelantamiento ha sido brutal. Como en los mejores tiempos. Un hachazo impresionante de magic Fernando.
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Tensión otra vez en Ferrari
Hamilton y Leclerc mano a mano, en la pelea por la decimosegunda posición. Tensión en Ferrari otra vez tras la polémica de la última carrera y las declaraciones del inglés.
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No llueve, pero la pista está mojada en algunas partes
Siguen todos los pilotos con neumáticos intermedios porque, aunque no llueve, hay zonas del circuito de Interlagos con bastante agua, sobre todo en el primer sector.
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Norris adelanta a Lawson y se coloca segundo
Precioso adelantamiento de Norris a Lawson. El campeón del mundo de 2025 se pone segundo.
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¡Dos adelantamientos seguidos de Verstappen!
Qué preciosidad lo que ha hecho Verstappen, que ha adelantado de una tacada a Piastri y a Albon. ¡A los dos a la vez! Se coloca séptimo.
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Remontadón de Verstappen
El neerlandés, que salió en vigésima posición, ya es noveno tras ir adelantando a uno tras otro. Se juega Verstappen la segunda plaza del Mundial.
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Alonso pierde más posiciones
Fernando Alonso ya va decimoquinto. Salió octavo, por la salida de pista pasó a la 12º posición y ya ha sido adelantado por Verstappen, Lindbland y Leclerc.
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Antonelli es el líder de la carrera
Pésima salida de Lando Norris, que desde la primera ha pasado a la tercera posición. Lo aprovechó Antonelli: el campeón de este Mundial lidera la carrera.
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¡Alonso se va por fuera y pierde posiciones!
Fernando Alonso ha perdido cuatro posiciones. Es 12º tras irse fuera en la curva 3 con Bearman. Había guardado la octava posición de salida, pero ha perdido todo tras esa salida.
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¡Comienza la carrera!
Salida limpia sin toques. Antonelli ha adelantado a Norris y el campeón del mundo se coloca líder. Lawson es segundo. Lando Norris ha perdido dos posiciones.
Alonso avisa: la pista está seca
Fernando Alonso avisa por radio que la pista está seca, más seca de lo esperado. Veremos a ver los primeros cambios de neumáticos.
Vuelta de formación: ¡Todos con intermedios!
Todos los pilotos ponen neumáticos intermedios para empezar la carrera. Veremos a ver cuánto duran esas ruedas.
¿A qué hora es la carrera?
Este Gran Premio de Brasil de F1, en el circuito de Interlagos, empieza en nada: a las 18:00 hora peninsular española.
¿Cuántas vueltas dura el GP de Brasil de F1?
La carrera tiene un total de 71 vueltas, en las que se cubre un total de 305 kilómetros.
Así es el circuito de Interlagos
El circuito de Interlagos es uno de los míticos del Mundial de F1 y así seguirá siéndolo hasta 2035, ya que ha renovado hasta esa fecha.
Este trazado está situado en el barrio de Interlagos, situado en el distrito de Cidade Dutra de la ciudad de Sao Paulo. Tiene una longitud de 4.309 km con un total de 15 curvas y un desnivel de 56 metros.
¿Lloverá en Interlagos?
Tras la loca clasificación de este sábado, en la que hubo momentos que diluvió, no se espera lluvia durante la carrera. Eso sí, ahora está la pista mojada y los pilotos tienen por ahora montados las ruedas de intermedio. Veremos a ver cuándo salgan
¡Suena el himno de Brasil!
Preciosa interpretación del himno de Brasil en el circuito de Interlagos.
Los españoles: Fernando Alonso 8º y Sainz 12º
Fernando Alonso firmó este sábado su mejor clasificación de toda la temporada. Hizo el noveno mejor tiempo, pero saldrá octavo por una sanción que tenía Charles Leclerc.
Carlos Sainz también se ha visto beneficiado por una sanción: saldrá 12º.
Parrilla de salida del GP de Brasil de F1
- Lando Norris
- Kimi Antonelli
- Liam Lawson
- Nico Hulkenberg
- Isack Hadjar
- Oliver Bearman
- George Russell (sanción de cinco puestos)
- Fernando Alonso
- Alexander Albon
- Oscar Piastri
- Rafael Cámara
- Carlos Sainz
- Charles Leclerc (sanción de diez puestos)
- Franco Colapinto
- Pierre Gasly
- Lance Stroll
- Valtteri Bottas
- Gabriel Bortoleto
- Arvid Lindblad (sanción de diez puestos)
- Max Verstappen (castigo por cambios en el motor)
- Checo Pérez (castigo por cambios en el motor)
- Lewis Hamilton (castigo por cambios en el motor)
Vigésima carrera del Mundial
Este Gran Premio de Brasil de F1 -que realmente su nombre oficial es GP de Sao Paulo- es la vigésima prueba del Mundial. Son 23 en total, por lo que quedan tres tras esta, aunque dos (Qatar y Abu Dabi, las últimas) están en duda por la guerra en esa zona.
Gran Premio de Brasil de Fórmula 1
Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 que se celebra un año más en el circuito de Interlagos. Ya hay campeón (Antonelli), pero todavía queda mucha emoción en este Mundial. ¡Comenzamos!
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Carlos Sainz, penúltimo
No hemos mencionado a Sainz en toda la carrera. Ha sido y es muy mala. Va 19º, penúltimo de los que quedan en la pista.