Norris capea el temporal para ganar en Brasil y Alonso se queda sin premio tras otra exhibición

La carrera más bonita del año merecía que un campeón del mundo escribiese su nombre en el trofeo de ganador. Y así fue. Lando Norris no desperdició la pole y mantuvo la calma en una prueba llena de tensión por los distintos desafíos que presentó el clima cambiante de Interlagos para lograr su tercera victoria en el Mundial de Fórmula 1 y repetir una segunda vez en el Gran Premio de Brasil, donde ya ganó en 2025 en la temporada de su título.

La cita tuvo como nombres propios a más campeones. Especialmente el de Fernando Alonso, que, pese a marcharse sin botín (decimosegundo, a 16 segundos de Arvid Lindblad y de Nico Hulkenberg), nos regaló la tarde de F1 más vibrante de todo 2026. Como decimos, no la redondeó con puntos, como sí consiguió con su noveno puesto de Holanda, pero a estas alturas eso ya da igual.

Su emocionante actuación, superando todo tipo de adversidades, bien pudo auparle al top 10 y, en cambio, firmó uno de los adelantamientos del año en el que retrató a Lewis Hamilton. El otro gran protagonista fue Max Verstappen. De lo más bajo de la parrilla (penúltimo) a un monumental segundo puesto. Remontada épica que cerca estuvo de imitar la de su triunfo en 2024.

Isack Hadjar, combativo con el otro Red Bull, cerró el podio. George Russell, el campeón Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Liam Lawson, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y el citado Hulkenberg configuraron la zona de puntos. Carlos Sainz, con problemas desde la salida, sólo superó al debutante Rafael Camara. El madrileño fue decimonoveno por los abandonos de Lance Stroll y Valtteri Bottas.

El de Interlagos resultó ser un fin de semana de oportunidades para los más débiles. Y en condiciones húmedas en las que la parrilla se iguala, Alonso nunca falla. Ya lo demostró en la clasificación, metiéndose en su primera Q3 del año y consiguiendo un milagroso octavo puesto de salida, y la actuación del asturiano en la carrera estuvo a la altura de la gesta anterior. Una verdadera exhibición que levantó de la silla a varios miles de españoles que volvían a ver cómo su ídolo luchaba mano a mano contra Hamilton. Y le superaba.

Y eso que la carrera comenzó torcida para el asturiano, que, por perseguir la estela de Oliver Bearman, tuvo que esquivar un patinazo del Haas para no chocarse y eso le obligó a salirse de la pista en la segunda curva. De octavo en parrilla pasó a ser decimoquinto. Ni se frustró ni bajó los brazos y, gracias a su esfuerzo y a la salida con neumáticos intermedios, fue recortando poco a poco a los de delante para culminar su escalada con un adelantamiento por el exterior brutal a Hamilton.

Alonso, duodécimo con honores

A medida que la pista se secaba, y tras montar los blandos, el motor Honda iba mostrando sus carencias, con diferencias de ritmo insultantes. Pero eso tampoco desanimó a un Alonso que fue a por más y se lanzó a por su próxima presa. Fue un Alex Albon con el que peleó durante varias vueltas hasta que logró forzar el error del de Williams para auparse a la decimosegunda posición y zafarse de un Pierre Gasly que venía mucho más rápido con el Alpine.

Después tocó sufrir, aunque no importaba… Fernando ya había hecho mucho más de lo posible en Brasil. La lluvia de las últimas vueltas tampoco ayudó, pese a su anticipación al ser el primero en pasar por boxes para colocar en el Aston Martin, de nuevo, los intermedios.

Resultados del GP de Brasil