Locura de Fernando Alonso: vuelve a domar a Hamilton con uno de los adelantamientos del año en Brasil

Fernando Alonso protagonizó un momento de locura en la vuelta 10 de la carrera del Gran Premio de Brasil. Después de perder siete posiciones en la primera vuelta por una salida de pista en un duelo con Oliver Bearman, el piloto español no bajó los brazos y aprovechó las condiciones húmedas para pasar a Carlos Sainz y lanzarse a por un Lewis Hamilton al que le clavó uno de los adelantamientos de este Mundial de Fórmula 1 2026. Domada en toda regla con los neumáticos intermedios.

El asturiano fue recortando décima a décima y se pegó a un Hamilton que acababa de devolver posición al propio Bearman y ser adelantado también por su compañero, Charles Leclerc, en la recta principal. Acto seguido, vio cómo un Aston Martin, con el peor motor de la parrilla, acechaba y le superaba por el exterior de la curva. Fernando arrasó con todo un Ferrari con el heptacampeón del mundo a bordo.

Una maniobra mágica que opositará, sin duda, al premio a adelantamiento del año. Uno que ya alzó Alonso por el mítico de Bahréin 2023 contra el propio Hamilton. Esta vez fue en Brasil donde el inglés volvió a desesperarse tras sufrir los efectos de la eterna calidad de su peor enemigo. No dejó de enviar quejas por la radio en los siguientes minutos. Mientras, Alonso se distanciaba más para tratar de repetir la jugada con Leclerc.

D DE DOMINGO

D DE DOMADA

D DE DON FERNANDO ALONSO DÍAZ LA PASADA QUE LE HA HECHO A HAMILTON POR FUERA NO TIENE NINGÚN TIPO DE SENTIDO 🔥🔥🔥🔥 #BrasilDAZNF1 🇧🇷 https://t.co/ChquNiZoC1 — DAZN España (@DAZN_ES) November 8, 2026

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Alonso quería más. Sabía que el secado de la pista no le favorecía, pero su mentalidad le hizo insistir en la pelea por los puntos con los blandos. Con aire limpio recortó a los de delante y amenazó a Alex Albon durante varias vueltas y terminó forzando el error del de Williams para ganarle la posición y colocarse undécimo. Quedaba un paso más.