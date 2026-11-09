La bomba de humo de Hamilton cuando le preguntan por su batalla contra Fernando Alonso

Fernando Alonso dejó una de las imágenes del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 después de adelantar de forma espectacular a Lewis Hamilton. El bicampeón del mundo hizo un ‘por fuera’ al de Ferrari que fue uno de los mejores momentos de la carrera en Interlagos, que acabó ganando Lando Norris y en la que la lluvia sólo apareció en los últimos minutos. A la conclusión de la carrera, el británico hizo una bomba de humo tras ser preguntado por su batalla con el asturiano.

Fernando Alonso volvió a demostrar en el Gran Premio de Brasil que sus manos siguen teniendo una habilidad única, aunque el ARM26 sea uno de los coches más lentos de la parrilla. El piloto asturiano finalizó en una meritoria duodécima posición después de un fin de semana de exhibición sobre la lluvia en el que llegó a la Q3 en la clasificación y marcó el octavo mejor tiempo durante la jornada del sábado.

Finalmente, en la carrera, la poca velocidad punta del Aston Martin acabó empujando hacia atrás, pero aun así logró pasar la bandera a cuadros muy cerca de los puntos. Fernando Alonso también dejó una de las imágenes del año después de adelantar por fuera a Lewis Hamilton en la vuelta 10 de Interlagos. A pesar de tener el peor motor de la parrilla, el bicampeón del mundo atacó al Ferrari e hizo un exterior al heptacampeón del mundo.

D DE DOMINGO

D DE DOMADA

D DE DON FERNANDO ALONSO DÍAZ LA PASADA QUE LE HA HECHO A HAMILTON POR FUERA NO TIENE NINGÚN TIPO DE SENTIDO 🔥🔥🔥🔥 #BrasilDAZNF1 🇧🇷 https://t.co/ChquNiZoC1 — DAZN España (@DAZN_ES) November 8, 2026

«Obviamente, seguimos teniendo mucha falta de velocidad en recta y eso es difícil de compensar. Pero en un momento dado estuvimos peleando con los Ferrari al principio e incluso con los Mercedes al final», dijo al final de carrera un Fernando Alonso que también afirmó que: «Teniendo en cuenta que perdemos mucho en las rectas, eso significa que hoy el coche era fenomenal en las curvas. Fue una sensación bonita».

Hamilton y su reacción tras ser adelantado por Alonso

Lógicamente, Lewis Hamilton fue cuestionado a la conclusión de la carrera por el adelantamiento de Fernando Alonso en Interlagos y el británico hizo una bomba de humo para abandonar el canutazo ante los periodistas. «Te hemos visto en un lance con Fernando, ¿cómo ha sido?» le preguntó el periodista, a lo que el británico respondió con un escueto «bien» antes de marcharse.