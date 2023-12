Benidorm Fest 2024 está cada vez más cerca. En el mes de noviembre, RTVE comenzó esta nueva etapa del festival de la mejor forma: presentando a los 16 concursantes en Sevilla, en el entorno de los Latin Grammy. De esta manera, finalmente, se desveló uno de los grandes misterios año tras año: el nombre de los artistas que habían conseguido hacerse un hueco entre los elegidos.

Los participantes de este año son Almácor, Angy Fernández, Dellacruz, Jorge González, Lérica, Mantra, María Peláe, MARLENA, Miss Caffeina, Nebulossa, Noan, Quique Niza, Roger Padrós, Sofia Coll, st. Pedro y Yoly Saa. ¡Todos llegan con muchas ganas de vivir esta experiencia!

Este jueves 14 de diciembre, RTVE convocó una rueda de prensa a la que asistió Happy FM. Así pues, se dieron a conocer el nombre de las canciones que participarán en Benidorm Fest 2024 y, además, tuvimos la oportunidad de escucharlas. Y, como era de esperar, ¡no han dejado absolutamente indiferente a nadie!

Lista completa de canciones de Benidorm Fest 2024

«Que me hiciste llorar un mar, a mí no se me olvida»

Así suena "No Se Me Olvida" de Yoly Saa (@YolySaaFi), la canción con la que se presenta al #BenidormFest2024

