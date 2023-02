‘Benidorm Fest 2023’: José Otero confirma en qué momento exacto se dio cuenta de que no ganaría

José Otero, finalista del Benidorm Fest 2023, ha acudido al pódcast La Red Room de Malbert a hablar sobre su paso por el festival de música. Además ha estado acompañado por Sharonne, participante también de la preselección española que no consiguió llegar a la final.

La ganadora fue finalmente Blanca Paloma y el canario quedó en séptima posición. A estas alturas resulta evidente que algunos de los participantes se habrán preguntado qué podrían haber hecho para conseguir un mejor puesto. Sobre esto precisamente ha hablado el intérprete de Inviernos en Marte y ha hecho unas sorprendentes declaraciones.

La puesta en escena es un elemento fundamental de las actuaciones y el youtuber ha preguntado precisamente sobre cómo es el proceso de creación de la misma. Este suele ser una elección conjunta entre los concursantes y su equipo artístico y no debe ser una tarea fácil. Todos los presentes han afirmado que puede ser difícil trasladar la idea que ellos tienen en mente a un escenario.

José Otero ha resaltado la importancia de los ensayos previos a las galas: “Ahí es cuando me di cuenta de que no iba a ganar. Porque en los ensayos te das cuenta de los fallos que has tenido”. “Yo creo que me lo podría haber currado más en escenografía”, se ha sincerado el finalista. “Estoy muy feliz con lo que hice, pero yo lo dije: esto es una apuesta, todos hemos hecho una apuesta y, hasta que no la vemos montada, no nos damos cuenta de si la apuesta… De lo que tenías en tu cabeza a lo que ves allí…”, ha explicado el cantante. Sharonne también ha querido señalar la gran diferencia de pasar de los ensayos en un sitio pequeño a un escenario tan espectacular como el del Benidorm Fest 2023.

Amor Romeira, exconcursante de Gran Hermano 9 y ahora colaboradora de Mediaset, ya afirmó el fin de semana pasado en Fiesta que José Otero le había confesado no estar contento con su puesta en escena de la final. El canario aludía a problemas con la iluminación, que no quedó como había estado previsto que quedara.