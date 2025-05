No es ningún secreto que la relación entre Belén Rodríguez y Terelu Campos es cada vez más tensa. Y siendo honestos, no es para menos. Hasta tal punto que, tras las declaraciones de la hija de María Teresa Campos en De Viernes, la tertuliana no ha podido evitar estallar como nunca en TardeAR. Debemos recordar que, hace poco más de una semana, las dos se vieron las caras en el programa que presentan Verónica Dulanto y Frank Blanco en Telecinco. Entre otras tantas cuestiones, hicieron balance de todos y cada uno de los asuntos que les han separado y que tienen estrecha vinculación con Sálvame, programa que desapareció de la parrilla de la cadena principal de Mediaset hace unos años. Cabe destacar que dejaron muchísimas cosas en el aire, y fue la propia Terelu Campos quien no tuvo reparos a la hora airear algunas de esas cuestiones en De Viernes.

Motivo por el cual Belén Rodríguez acabó estallando como nunca contra la madre de Alejandra Rubio: «Terelu es una tramposa, porque ella sabe que yo no puedo entrar en ninguno de estos temas, ni los puedo aclarar porque tengo, y lo digo ya por enésima vez, un juicio el día 11», respondió, visiblemente enfadada, la colaboradora de televisión. De esta forma tan contundente, Belén echó en cara a la hermana de Carmen Borrego que le lanzase una serie de acusaciones de las que sabe que, por el momento, no puede defenderse de forma pública. Lejos de que todo quede ahí, la experta en realities quiso ir mucho más allá: «No vale creernos a determinadas personas en unas cosas y, cuando hablan de ellas, son unos mentirosos, o de su hija, o de su hermana, y no me creo nada… Pero, en cambio, cuando le cuentan algo de mí, es una verdad absoluta que va a misa, porque le interesaba».

Lejos de que todo quede ahí, aprovechando su participación en TardeAR, Belén Rodríguez quiso ir mucho más allá: «Yo ya estoy muy harta, e insisto, que el tema me duele mucho más de lo que pensaba en un principio, y no voy a permitir, bajo ningún concepto y de ninguna manera, que nadie piense, y que Terelu lo siga contando, que yo he hecho daño a María Teresa Campos»

Estamos ante un ultimátum que, evidentemente, no ha dejado indiferente a ninguno de sus compañeros, pero tampoco a los espectadores. Sobre todo al ser consciente de que Belén Rodríguez estaba al límite, hasta tal punto que estaba intentando no llorar en directo: «Se acabó el tema ya, que a mí no me relacionen, ni con la vulnerabilidad de su madre, ni con las cosas que le han hecho a su madre».

Por si fuera poco, añadió algo más: «Yo lo que he hecho con su madre es cuidarla y protegerla, e insisto, el tiempo que me han dejado. ¡Ya está!». Es un hecho que la intención de la experta en realities es zanjar el asunto lo antes posible, puesto que, hasta que se celebre ese juicio que ella misma ha mencionado, no puede dar ni un solo detalle.