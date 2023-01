Belén Rodríguez: la colaboradora ¿ha puesto alguna condición para su regreso a televisión?

Hace tan solo una semana se estrenó la segunda edición de Pesadilla en el paraíso. Muchos fueron los que acudieron a plató como comentaristas y, una de las que más sorprendió a la audiencia, fue Belén Rodríguez. La colaboradora regresaba a televisión tras unos meses completamente alejada del foco mediático.

Y todo por la gran cantidad de desencuentros que ha tenido con varios de sus compañeros de Sálvame. Entre ellos, Kiko Hernández. Inevitablemente, tras regresar a la televisión como comentadora de un reality como es Pesadilla en el paraíso, muchos son los tertulianos del programa de Telecinco que se han hecho la misma pregunta: ¿habría puesto Belén Rodríguez alguna condición a la productora?

Belén Esteban, colaboradora de Sálvame, quiso arrojar algo de luz en este asunto: “No he hablado con ella de eso, pero me extrañaría que dijera que no habla de un tema”. Eso sí, la de Paracuellos reconoce que su amiga está encantada con esta nueva oportunidad: “Hace muy bien su trabajo y me alegro de que vuelva”, aseguró.

Belén Ro reaparece en #PesadillaEstreno con una predicción de futuro: «Esto lo comento como vidente» 💥 https://t.co/NN7M35wER5 — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) January 8, 2023

¿Por qué Belén Rodríguez se alejó de la televisión?

Todo comenzó hace unos cuantos meses, cuando la colaboradora desapareció de la pequeña pantalla de un momento a otro. Tras someterse al PoliDeluxe, Belén Rodríguez realizó una serie de confesiones que provocaron una enorme decepción en Kiko Hernández, quien hasta ese momento era su amigo. Entre ellas, desveló la importante cantidad de dinero que prestó al colaborador en un momento dado. Así pues, éste no pudo evitar sentirse realmente traicionado.

Y, por tanto, la guerra entre ambos estalló. Por este motivo, Belén Rodríguez quiso alejarse de Sálvame para intentar que la tensión con los compañeros disminuyese. Pero provocó todo lo contrario. Hasta tal punto que Rodríguez tuvo que advertir legalmente al programa para que dejasen de emitir contenido que tuviera relación con ella.

Sálvame accedió y muchos fueron los colaboradores que, dadas las circunstancias, prefirieron marcar distancias con ella. A pesar de todo, Belén Rodríguez se ha propuesto cerrar esa complicada etapa de su vida. ¿De qué manera? Participando como tertuliana en las diversas galas del reality Pesadilla en el paraíso.