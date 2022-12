Belén Rodríguez lleva mucho tiempo en disputa con varios de los colaboradores de Sálvame. Pero, sin duda, es con Kiko Hernández con quien peor relación mantiene en estos momentos, ya que los ataques son continuos.

Sin embargo, ha afirmado que no le importaría compartir plató con Belén Ro siempre que se cumplan ciertos límites. “Yo puedo ir con Belén Rodríguez a cualquier plató”, ha asegurado el colaborador. “Qué luego no le dirigiría la palabra en publi? ¡Por supuesto!”, ha añadido después. Kiko tiene claro que su nueva relación con la periodista seria exclusivamente por trabajo y nada de amistad: “Luego en publi que no me venga a buscar”.

Kiko Hernández aceptaría compartir plató con Belén Ro, pero le lanza una advertencia 💥 #yoveosálvame https://t.co/xQSlVDju39 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 15, 2022

Primero, Belén traicionó la confianza de los colaboradores y, más tarde, el conflicto ya estaba servido. Desde entonces, no ha habido una sola palabra buena entre Belén y Kiko Hernández. El colaborador cree que la madrileña no tendría lo suficiente para poder debatirle y salir airosa de la situación: “No sé si ella podría salir, esa pregunta me la he hecho muchas veces ¿Cómo Belén puede salir?”.

La periodista Adela González ha querido saber cómo reaccionaría si Belén Ro fuera en son de paz a Sálvame. “¡Si viene en son de guerra hago la croqueta!”, ha exclamado mientras la hacía y rodaba por el suelo. “Solo falta haber metido la pata como la ha metido, haber traicionado una amistad y venir en son de guerra”, ha dicho enfadado el colaborador.

Por otro lado, Kiko Hernández ha asegurado que ha hablado con gente y que algunos no quieren volver a trabajar con Belén, aunque no ha dicho nombres. Además, ha advertido que “he contado un 5%, cuando sepáis todo vais a decir ‘yo tampoco la miraba a la cara’”. De esta manera, ha dejado caer que hay todavía más gestos feos de la colaboradora que no han salido a la luz y que podrían hacer a muchos cambiar su opinión de ella.