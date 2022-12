Kiko Hernández, contra Belén Rodríguez en ‘Sábado Deluxe’: “No volveré a mirarle a los ojos”

Kiko Hernández lo tiene claro, no hay marcha atrás en su conflicto con Belén Rodríguez. A pesar de que ambos mantuvieron una relación casi de hermanad durante muchos años, a día de hoy no hay ninguna posibilidad recuperar esa amistad, según palabras del colaborador.

El Maestro Joao fue uno de los colaboradores del último programa de Sábado Deluxe, emitido este fin de semana. Tras el comentado polígrafo de Alba Carrillo, el vidente dio su opinión sobre el enfrentamiento protagonizado por Kiko Hernández y Belén Rodríguez.

«Yo estoy convencido de que las cosas entre vosotros se van a arreglar porque una amistad como la vuestra no se puede perder», le dijo el Maestro Joao a Kiko Hernández tras su reencuentro en el plató. Sin embargo, el colaborador no coincidía con su punto de vista del conflicto.

Kiko Hernández se reencuentra con Maestro Joao tras su entrevista a Belén Rodríguez https://t.co/pNzvQ6jJIg — Deluxe (@DeluxeSabado) December 11, 2022

«Nunca jamás voy a mirar a la cara a Belén Rodríguez, jamás. Quien te traiciona una vez, te lo puede volver a hacer. Esta señora no me va a hacer daño nunca jamás en mi vida», dijo Kiko Hernández visiblemente dolido aún por todo lo que ha ocurrido en el último mes.

El colaborador de Sálvame fue muy rotundo y aseguró que siente haber confiado tanto en ella, al considerarla una de sus mejores amigos. Me da pena, además de por los 20 años de amistad, me da pena haberte metido en mi casa y que hayas conocido a gente… me da hasta asco».

De esta forma, Kiko Hernández se mostró firme en su decisión de no retomar su amistad con Belén Rodríguez y volvió a recalcar que se siente profundamente dolido y decepcionado con ella, a la que llegó a considerar parte de su familia durante mucho tiempo.