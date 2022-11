Kiko Hernández, contundente con Belén Rodríguez en ‘Sálvame’: «Estás equivocada»

Kiko Hernández se ha sentado en Sálvame para hablar de Belén Rodríguez, tras el polémico préstamo de 100.000 euros, el bloqueo por parte de la colaboradora a parte de los compañeros del programa y los comentarios hechos sobre la desconfianza ante la devolución del préstamo. Una amistad de más de 20 años que ha tenido un final inesperado.

“A mí me da una pena terrible todo lo que está ocurriendo, va cuesta abajo y sin frenos. Quiere reflejar ahora que es víctima de no se qué, cuando todo esto lo empezó ella, cuando la que empezó a filtrar cosas mías, que eran verdad fue ella, y las que eran mentira lo empezó ella, y no tuvo el valor de mandar un mensaje pidiendo disculpas por lo que ha hecho”, explicaba Kiko Hernández a sus compañeros de Sálvame sobre la actitud que estaba teniendo su examiga.

Me da muchísima curiosidad ver quien tiene más apoyo. ¿De que lado estáis? #YoVeoSálvame 🔄 Belén Ro

❤️ Kiko Hernández pic.twitter.com/NSaVTj0b6O — elsa pero no de frozen❄️ (@mariapatinocdf_) November 10, 2022

Belén Rodríguez se encerró en su casa de Málaga y bloqueó a todos los contactos relacionados con el mundo de Mediaset. El programa Sálvame acudió a su casa para ver como se encontraba y si quería dar algunas declaraciones por lo ocurrido. La colaboradora instantáneamente llamó a la policía para pedir que les echaran y la dejaran privacidad.

“Hay una persona que se pone en contacto conmigo para decirme que está fatal, que ha perdido a un hermano. Yo sé que ahora mismo nos está viendo, utilizo esta cámara para decir, estás equivocada, no hay un complot. Un país entero no va en tu contra, un programa no va en tu contra, todos tus compañeros no van en tu contra y solo está en tu mano el poder resolverlo”, decía un Kiko Hernández muy enfadado ante las actuaciones que está viendo.

El colaborador, más sincero que nunca sobre el tema: le lanza un mensaje muy directo a Belén Ro #yoveosálvame

https://t.co/7frFTu1teT — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 15, 2022

El discurso terminaba con el colaborador comentando que al final ha sido él el que se ha comido todo el «marrón» que ella ha montado. Diciendo que es un mal pagador cuando él le pagó a los tres meses y no le ha debido dinero en ningún momento. Lo que está claro es que la amistad está rota y va a necesitar de mucho esfuerzo para que se recomponga.

“¿En qué mente cabe hacerle eso a un amigo? La he bloqueado de WhatsApp y borrado todas las imágenes que teníamos en las redes sociales. No puede haber comunicación, no me puede escribir. Ojalá le vaya todo bien”, terminaba diciendo el tertuliano.