Belén Esteban se sincera en ‘Sálvame’ sobre su conversación con Belén Rodríguez

Hace una semana Belén Rodríguez se sentaba en el polígrafo y daba datos sobre el préstamo que le había dejado a su amigo Kiko Hernández de 100.000 por una deuda que tenía este con hacienda. Pues según sus palabras parecía que la compañera de Belén Esteban no se fiaba de su amigo y le pidió que le devolviera el dinero antes de lo estipulado pues tenía miedo de no recibirlo.

Una semana después, la periodista ha decidido bloquear a toda la gente relacionada con el programa Sálvame de sus redes sociales y solo unos pocos se han librado de este bloqueo. Jorge Javier Vázquez se enteraba de la noticia en directo y comentaba que no sabía de esta información, pero él estaba ya había discutido con ella y habían cortado el contacto.

Belén Rodríguez confesó haber hablado del préstamos que hizo a Kiko Hernández y esto originó la polémica #yoveosálvame

https://t.co/bo3rzjqCvU — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 14, 2022

Otra de las personas más afectadas fue Belén Esteban, quién le contaba a Adela González que el día de su cumpleaños recibió una llamada de Belén Ro, para felicitarla: “Yo la llamé, lo primero que hizo fue felicitarme, tuvimos una conversación. Yo la he llamado dos veces después y no me ha cogido el teléfono. Yo tengo una conversación con ella privada hablando de este tema y me quedé muy a gusto”, empezaba explicando la colaboradora.

Además, tenía que darle un consejo muy importante: “Déjate de mandar burofax, rodéate de la gente que te quiere, tomate unos días, pero todos en la vida nos equivocamos y esta vez has metido la pata”, continuaba diciendo.

Jorge Javier Vázquez se sintió humillado por Belén Rodríguez: "En este momento de mi vida Belén Rodríguez no tiene cabida" #yoveosálvame

Jorge Javier Vázquez también se ha pronunciado. Éste ha bloqueado a su amiga después de que le enviara a su teléfono un mensaje de humillación y, según él, atacara a su dignidad como ser humano: “Si hay una persona que ha dado la cara por ella ha sido yo durante todos estos años. He sido una persona que ha intentado que la contraten, es más, me he partido la cara por ella. Decidí bloquearla con toda la lucidez del mundo, no quiero que le vaya mal y la quiero muchísimo. Pero Belén no tiene cabida en mi vida y no va a tener durante mucho tiempo”, terminaba diciendo de manera contundente.