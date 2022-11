Adela González, contundente tras el dardo envenenado de Belén Rodríguez: «Es mi trabajo»

Tras varias semanas de especulaciones sobre el misterioso dinero que Belén Rodríguez dejó hace años a Kiko Hernández, ya se conoce toda la verdad. Aunque esto ha llevado a duros enfrentamientos entre la colaboradora de televisión y Adela González.

Belén Rodríguez acudió al programa Viernes Deluxe para enfrentarse al polígrafo de Conchita y aclarar todas las dudas y detalles sobre el préstamo que hizo a Kiko Hernández en el pasado. Allí, la colaboradora aclaró que en el año 2017 le dejó 100.000 euros a su amigo, para hacer frente al pago que tenía que hacerle a Hacienda.

Hachazo de Belén Rodríguez a Adela González: “Me alegro de que hoy no esté Adela. No se puede tener menos sensibilidad que ella tratando ciertos temas” #yoveoSálvame — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) November 4, 2022

“Yo de este tema hace años que no hablo con nadie. Con Kiko no lo he vuelto a hablar desde que le presté el dinero y me lo devolvió. No se retrasó en el pago de la deuda, pero yo le pedí el dinero antes porque tuve un problema económico. Se lo pedí tres meses después”, comentaba la colaboradora en Viernes Deluxe.

Durante la tarde del pasado viernes 4 de noviembre, Belén Rodríguez también acusaba a Adela González, presentadora de Sálvame, de tener muy poca sensibilidad tratando algunos temas. “Oye me alegro mucho de que no esté Adela, por cierto, porque no se puede tener menos sensibilidad tratando estos temas”, opinaba Belén Ro.

Adela González responde desde @salvameoficial a Belén Rodríguez: «Todo el mundo tiene todo el derecho y la libertad a decir lo que opine» #yoveosálvame https://t.co/QM7hZJyZEU — Telecinco (@telecincoes) November 7, 2022

De ahí que el pasado lunes, aprovechando que se encontraba presentando el programa, la aludida quiso pronunciarse al respecto: “Todo el mundo como colaborador y como espectador tiene la libertad a decir lo que opine. Yo entiendo y acepto las disculpas que me hizo en el Deluxe, a través de la televisión. Yo entiendo que lleváis más de 13 años y se que hay días en los que es complicado en los que a ciertos colaboradores no les apetece hacer ciertas preguntas, pero es que ese es mi trabajo. En eso consiste el mundo del periodismo y del entretenimiento”, aseguró Adela González.