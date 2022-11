Jorge Javier Vázquez, tras lo ocurrido con Kiko Hernández: “Debemos preocuparnos”

Las últimas semanas no han sido fáciles para Kiko Hernández. El colaborador de Sálvame no está acostumbrado a estar en el centro del foco, y recientemente se ha enfrentado a varias polémicas. Algo sobre lo que habló Jorge Javier Vázquez en la última entrega de Viernes Deluxe.

La primera polémica a la que se enfrentó Kiko Hernández fue a su evidente cambio físico tras pasar por quirófano para someterse a un injerto capilar y después de sufrir una llamativa transformación por el gimnasio. Tras esto, se enfrentó a las imágenes junto al actor Fran Antón, que dieron lugar a todo tipo de especulaciones.

El colaborador también se vio en una encrucijada por los más de 3000€ que supuestamente se había llevado en productos de Primark por una colaboración con la marca. Una información que desmintió rotundamente con varias pruebas.

Por último, Kiko se enfrentó esta misma semana a que saliera a la luz el préstamo de 100.000 euros que le hizo Belén Rodríguez hace unos años. Un préstamo que ha vuelto a poner al colaborador en el centro de la polémica debido a todas las conjeturas que se han hecho durante los últimos días.

Kiko Hernández niega en #yoveosálvame llevarse más ropa de la que le correspondía por una colaboración con un centro comercial https://t.co/LzeePqXJ4Q — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 3, 2022

Todas estas noticias han llevado al límite al colaborador, cambiando su actitud radicalmente tanto en el programa de cara a los espectadores, como con sus compañeros. Y el viernes Jorge Javier Vázquez reaccionó a ello, lanzando un contundente mensaje.

«No está haciendo frente a una realidad y no lo entiendo. A mí lo que me preocupa de todo este asunto es: ‘¿qué coño le pasa a Kiko?’. No lo sabemos nadie, sinceramente», reflexionó Jorge Javier Vázquez en el Deluxe el pasado viernes.

El presentador expresó su preocupación por el momento que podría estar atravesando: «No sé si como amigo… Entra aquí y no nos cuenta nada… Ya como compañero de trabajo me preguntó qué le está pasando». Unas palabras tras las que aseguró que no reconocía a Kiko Hernández. «Debemos preocuparnos», manifestó.