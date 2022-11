‘Viernes Deluxe’: Belén Rodríguez desvela a qué compañeros ha prestado dinero

Belén Rodríguez fue una de las protagonistas de la entrega de Viernes Deluxe emitida el pasado viernes en Telecinco. Después de su semana más complicada, tras salir a la luz el préstamo económico que hizo a Kiko Hernández, la colaboradora se sometió al polígrafo de Conchita.

La semana pasada salió a la luz que, a finales del 2017, Belén Rodríguez prestó a Kiko Hernández 100.000 euros para hacer frente a un pago que el colaborador tenía que realizar tras una inspección de Hacienda. Cinco años después, se descubrió que hasta 14 personas conocían esta información, especulándose durante los últimos días la procedencia del chivatazo.

Tras verse involucrada en el asunto, después de que algunas fuentes asegurasen que había sido ella la encargada de filtrar la información y también de haber contado que Kiko había tardado más de la cuenta el devolverle el dinero, Belén Rodríguez accedió a someterse al polígrafo para desmentir esta información.

«Sabía que Kiko tenía un problema y yo en ese momento, por circunstancias de la vida, tenía 100.000 euros y no los he vuelto a tener, ni creo que los vuelta a tener», comentó Belén en el polígrafo, asegurando que fue ella la que insistió a su compañero para que aceptase el dinero.

Belén Rodríguez negó que no se fiase de Kiko Hernández y defendió a capa y espada a su amigo. Además, para sorpresa de los presentes, confesó que no solo le había prestado dinero a Kiko, si no que también se lo prestó a otras dos colaboradoras del programa que se encontraban en el plató de Viernes Deluxe.

«Esta misma mañana las he llamado para preguntarles si lo podía contar y ellas mismas que han dicho que sí, le he dejado dinero también a Carmen Borrego y a Marta López, por eso esta semana yo alucinaba viendo cómo ellas tenían el coño de estar hablando de que yo le había prestado dinero a Kiko», desveló la colaboradora.