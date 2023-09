Belén Rodríguez abandona ‘Fiesta’ tras la preocupante llamada de Terelu Campos

La noticia del delicado estado de salud de María Teresa Campos, ha dejado consternados a sus más allegados. La periodista permanece ingresada en un hospital madrileño en estado grave debido a una insuficiencia respiratoria, rodeada de su familia y de amigos como Belén Rodríguez.

Para Belén Rodríguez, María Teresa Campos es casi como su segunda madre. Por ello, la colaboradora, que este domingo se sentaba en su silla del programa Fiesta de Telecinco, finalmente decidió abandonar el plató para ir a visitar a la periodista al hospital, tras recibir una preocupante llamada.

«Estoy en shock», reconoció Belén Rodríguez visiblemente compungida. «Me ha llamado Saúl para contármelo y me he quedado que no podía reaccionar. Me ha llamado Terelu, cosa que le agradezco mucho que me lo haya comunicado, y es que estoy como ida, no he tenido tiempo para reaccionar», detalló la colaboradora.

Belén Ro, destrozada tras el ingreso de María Teresa Campos en el hospital: »He hablado con Terelu, voy a ir al hospital» #FiestaT5 https://t.co/Hmul7Rr1xY — Fiesta (@fiestatelecinco) September 3, 2023

Después de agradecerle a Terelu que le haya llamado para informarle sobre el estado de salud de María Teresa Campos, debido a que ambas colaboradoras «llevaban mucho tiempo sin hablarse», finalmente Belén tomó la decisión de acercarse hasta el reconocido centro hospitalario para ver a la veterana periodista

«Es una mezcla de emociones de todo tipo, no le he preguntado a Terelu nada y quedado en que me acercaría esta tarde al hospital a ver a Teresa», afirmó Belén Rodríguez antes de abandonar el programa visiblemente emocionada.

Tras visitar a María Teresa Campos en el hospital, Belén atendió a las cámaras de Fiesta que allí se encontraban, y se mostró muy emocionada. «Parece que sí que está grave, pero no tengo más información que la que tenemos y la del parte médico. Todavía no lo he asimilado, estoy muy afectada», expresó.