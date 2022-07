Belén Esteban se sincera con Anabel Pantoja: “Te he defendido con todo mi corazón”

Belén Esteban ha sabido animar a Anabel Pantoja de la mejor manera posible tras esta haberse quedado a las puertas de ser finalista en Supervivientes 2022. Tras ser expulsada, su compañera de Telecinco y amiga quiso hacerle saber a Anabel que ha sido muy querida durante su paso por el reality.

Aunque Anabel Pantoja ha sido, indiscutiblemente, una de las protagonistas de todo el reality de Supervivientes 2022, sobre todo por su relación con Yulen Pereira, esta no ha podido llegar a la gran final.

La sobrina de Isabel Pantoja se ha quedado a las puertas de ser la ganadora de esta edición, y, tras su eliminación el pasado domingo 24 de julio, la colaboradora de Sálvame pudo saber por fin qué ha estado ocurriendo durante todo este tiempo en el que ha estado sumida en la gran burbuja de Supervivientes.

La ex superviviente ha sido la concursante favorita de todos sus compañeros de Sálvame y así se lo han hecho saber tras su eliminación. La charla telefónica que Anabel Pantoja mantuvo con Belén Esteban fue de lo más especial para ambas, ya que pudieron informarse por fin acerca de cómo se encontraban la una y la otra.

‘La princesa del pueblo’ le contó a Anabel que había sufrido una caída que concluyó con las fracturas de su tibia y su peroné. Ante esto, Anabel Pantoja se echó las manos a la cabeza, expresando preocupación por su amiga.

La insistencia por parte de Anabel Pantoja acerca de la salud de su amiga hizo que Belén le comunicase: “Estate tranquila que estoy bien, lo he pasado muy mal, ya te enterarás». Además de informarle acerca del trágico accidente que sufrió, la tertuliana quiso abrirse en canal y hacerle saber a la ex concursante cuánto la ha estado apoyando durante su paso por el reality.

«Te he defendido en mis redes sociales con todo mi corazón y con toda mi alma. No sabes lo que he disfrutado contigo», le dijo Belén. Aunque esta, sincera y sin perder la amabilidad, también le hizo saber a la ex superviviente que han habido cosas que no le han gustado.

«Cuando vengas ya te diré lo que no me ha gustado, pero me gusta ver a mi ‘gordi’ como es», le dijo a la ex superviviente. La tertuliana de Sálvame quiso también en su charla con Anabel Pantoja hablar sobre Yulen Pereira.

“Los que te conocemos de verdad sabemos que cuando te enamoras pasas de todos lo demás. Si estás con Yulen y eres feliz, todos seremos felices, si sale mal, no pasa nada. Tú con la cabeza muy alta, que no ha pasado nada malo», le comunicó tranquilizándola.

«Eres una tía auténtica, todos tus amigos estamos para recibirte con los brazos abiertos. Estamos muy contentos por lo que has hecho», concluyó la de Paracuellos. Por su parte, Anabel Pantoja, agradecida por sus palabras, hizo saber a Belén y a toda España que su paso por el programa le ha sido de mucha ayuda a nivel personal.

“Venía para durar más de dos semanas, vivir la experiencia al máximo, superarme a mí misma, despejarme un poco, he encontrado que la soledad es fantástica. Tengo ganas de estar en soledad, recuperar mi vida, situarme en algún punto, poder empezar una vida desde cero, ver a mis padres», manifestó Anabel Pantoja sincerándose y zanjando esta charla.