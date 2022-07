Belén Esteban, sincera tras su accidente: «Estoy yendo al psicólogo para superarlo»

Después de casi tres meses sin pisar el plató de Sálvame, Belén Esteban regresa este viernes, para sentarse en el Deluxe y contar como ha vivido estos meses tras sufrir una caída en directo. Una caída tras la cual, se vio obligada a retirarse para recuperarse, atravesando uno de los momentos más complicados de su vida.

El pasado miércoles, Belén Esteban protagonizó la portada de la revista Semana. La colaboradora concedió su primera entrevista tras la caída que sufrió hace tres mesese, donde explicó como han sido estos meses retirada de la televisión donde sintió que se le paró la vida.

«Se me paró la vida. El miedo me bloqueó y me hundí», expresó la colaboradora de Sálvame durante su entrevista con la citada revista. Una entrevista en la que también explicó que estos meses ha estado «peor de la cabeza que de la pierna».

¡¡QUÉ ALEGRÍA!!! Mañana nuestra querida Belén Esteban vuelve y se sienta en @DeluxeSabado!! ¡¡No os perdáis su regreso!! — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 21, 2022

En la misma entrevista, Belén Esteban reconoce que «estoy yendo al psicólogo para superarlo». Y califica estos últimos tres meses «como los tres peores meses de mi vida», pues de repente vio como su mundo se había parado.

Este tiempo, su marido ha sido su gran apoyo: «Miguel se merece todo, me ha demostrado que me quiere con locura», asegura en la entrevista. Mientras que sus compañeros de Sálvame, también han sido un gran apoyo para ella desde el primer momento.

«Seguro que en la revista también cuenta que ha estado mucho tiempo durmiendo en el sofá de su casa, porque ella el dormitorio lo tiene arriba y no podía subir», contaba Terelu Campos este jueves en el plató de Sálvame. «Siempre que hablaba con ella lloraba y yo lloraba con ella», añadía Lydia Lozano.