Belén Esteban ha decidido al fin contar cómo se ha sentido durante estos tres meses en los que ha estado convaleciente. La princesa del pueblo asume que ha estado mal, tanto física como psicológicamente.

Tras tres meses sin pisar su querido plató de Sálvame, debido al accidente que sufrió con la caída en directo junto a su compañera y amiga Lydia Lozano, la tertuliana por fin ha contado, este miércoles y en exclusiva para la revista Semana, cuánto le ha llegado a afectar el accidente.

Belén Esteban tuvo que verse obligada a retirarse de la televisión por una temporada al haberse roto la tibia y el peroné. Esta fue intervenida en el hospital y, aunque ha hecho reapariciones vía telefónica en Sálvame, no ha sido hasta hoy que la colaboradora de Telecinco se ha abierto en canal para informarnos de cómo ha estado todo este tiempo.

El personaje televisivo ha compartido vía Instagram su portada en la revista Semana, y ha hecho saber a sus fieles seguidores: “Sé que hay cosas peores, pero yo cuento como me he sentido». Belén ha dejado titulares como: «Se me paró la vida. El miedo me bloqueó y me hundí».

Debido a esta situación, Belén Esteban ha calificado estos últimos tres meses como “los tres peores meses de mi vida». Y es que la fractura no solo le perjudicó físicamente, sino también a nivel mental: «He estado peor de la cabeza que de la pierna. Así no podía seguir viviendo», ha asumido.

Belén ha puesto de manifiesto que «estoy yendo al psicólogo para superarlo». La tertuliana ha afirmado que ha estado “cabreada con el mundo, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con mis jefes, conmigo misma». Es por ello que en la portada de su entrevista, se puede ver como sumario el enorme agradecimiento hacia su marido: “Miguel se merece todo, me ha demostrado que me quiere con locura”.

Los colaboradores de Sálvame han querido tomarse un tiempo para hablar de esta portada, y, con comentarios como: “Ha estado mucho tiempo durmiendo en el sofá de su casa, porque ella el dormitorio lo tiene arriba y no podía subir» o «siempre que hablaba con ella lloraba y yo lloraba con ella», sus compañeros han sentido en el alma esta situación tan espinosa.

Es cierto que Belén Esteban no ha estado pasando por el mejor momento de su vida, lo hemos podido ver en redes sociales. Sin embargo, la colaboradora de Telecinco ya se encuentra mejor, o así nos lo ha hecho saber su compañera Laura Fa, que asume que “ahora está con más energía” y seguro que dentro de poco ya estará lista para volver a dar guerra en el plató.