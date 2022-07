Belén Esteban ha intervenido en Sálvame mediante una llamada telefónica para defender a su compañera Lydia Lozano al verse esta derrumbada por las palabras de Kiko Matamoros. La colaboradora no ha dudado en llamar al programa para calmar a su compañera de oficio y para mostrarle, tanto a ella como a toda España, que está de su lado.

Tras la llegada de Kiko Matamoros a los platós, este no ha hecho más que levantar las aguas, generando conflicto entre los colaboradores de Sálvame y él. Lydia Lozano ha sido la que ha protagonizado esta vez una disputa entre el ex superviviente y ella, pasando por una de las peores tardes del programa.

Todo se remonta a la tarde del pasado lunes 11 de julio, cuando la tertuliana fue acusada por parte del ex superviviente de haberle dado el chivatazo a Marta López Álamo de que el programa “le había hecho una encerrona”.

Esta serie de insinuaciones han hecho que Lydia se enfrente contra Kiko Matamoros de forma contundente, aunque las declaraciones del tertuliano han hecho que Lydia Lozano saliera mal parada, al acusar a la tertuliana de intentar hundir el programa.

Ante las palabras de Kiko Matamoros, Lydia no ha hecho más que negar lo que dice, y se ha explicado contra Kiko diciendo: «¿Sabes lo que pasa? Que con el daño que a mí me ha hecho Matamoros no tendría ni que haber hablado de su novia”.

Las palabras de Kiko han hundido a la periodista, haciendo que esta se echase a llorar. «Yo he estado consolando a Marta muchos domingos, porque ella lo pasaba fatal en las galas. Matamoros le tenía que haber dicho cómo era Sálvame. ¡Vete a la mierda Matamoros! Ven a hablar de la mierda de concurso que has hecho», ha seguido diciendo Lydia Lozano.

Al ver esto desde casa, Belén Esteban no ha dudado en hacer una llamada telefónica al programa para dar la cara por su compañera. La de Paracuellos ha llamado al programa en directo para intentar ponerle fin al conflicto, y ha afirmado: «Yo he tenido con Lydia muchas historias, muchas movidas… pero ahora mismo sí me fío de Lydia Lozano».

Belén Esteban: «Ahora mismo, sí me fío de Lydia Lozano» #yoveosálvame pic.twitter.com/pnRqyNG4tk — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) July 12, 2022

Con este gesto por parte de Belén, el público ha comenzado a aplaudir mientras que Lydia se ha echado a llorar, esta vez, de la emoción. Además, Belén Esteban ha seguido defendiendo a su compañera con estas declaraciones: «No me voy a meter en historias, pero creo, desde mi casa, que no he estado en el programa, que Lydia se ha portado bien con Marta a mi entender».

Lydia Lozano ha asegurado que no entiende la actitud de Kiko Matamoros: «¿Me va a contar a mi Matamoros como es Sálvame? Habérselo contado a su novia, si es influencer que se hubiera quedado en su casa”, ha sentenciado Lydia con impotencia.

Además, la tertuliana se ha tomado un tiempo para definir el paso de Kiko Matamoros por el programa de Supervivientes: «Solo te has metido con tus compañeros, no has hecho nada más. Dices que vienes aquí a subir audiencia, ¿Qué te crees que hemos hecho los tres meses que tú no has estado?», ha dicho Lydia Lozano rematando la faena.