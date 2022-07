Belén Esteban interviene en ‘Sálvame’ para parar los pies a Víctor Sandoval

El miércoles pudimos disfrutar de una segunda entrega de Sálvame Mediafest. De esta manera, vimos cómo Víctor Sandoval lanzó una serie de dardos envenenados hacia la dirección de Sálvame. Unas palabras que le han pasado factura, puesto que el amigo de Belén Esteban ha estado toda la noche dando vueltas al asunto y sin parar de llorar.

El jueves, durante la emisión de Sálvame, Kike Calleja logró que Víctor Sandoval interviniera en directo. El tertuliano fue contundente: “Se vive con el aire. ¿Por qué la gente está ahora tan preocupada? Porque ayer metí la pata y fui inoportuno”. Terelu Campos quiso quitar hierro al asunto, haciéndole saber que esos comentarios en Sálvame Mediafest no eran tan graves como para que no acudiera, al día siguiente, a su puesto de trabajo.

La hermana de Carmen Borrego comentó a la audiencia lo siguiente, mientras se dirigía a su compañero: “Te han llamado por la mañana para que vinieras a trabajar y no te han localizado». Él comenzó a negarlo, aunque posteriormente reconoció que suele tener el móvil en modo avión. Instante que Adela González aprovechó para hacerle saber que, la primera norma para poder trabajar, “es tener el móvil encendido”.

El colaborador ha empezado muy enfadado la conexión y ha acabado contestando de malas maneras a Adela González 😡 #yoveosálvame https://t.co/xBnAdgLTIT — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 30, 2022

Unas palabras que no sentaron para nada bien a Víctor Sandoval: “Adela, llevo en esto mucho más tiempo que tú y nunca jamás he tenido móvil cuando empezaba y me localizaban”. Además, fue más allá: “Me acabas de dar otra hostia donde tengo la cara dolorida, y eso no se puede hacer”. Instante que Belén Esteban aprovechó para llamar a Kike Calleja y, de esta manera, tratar de calmar a su amigo.

Entre otras cuestiones, le ha pedido que bajara el tono a la hora de hablar y, además, pidiera disculpas a Adela González. La de Paracuellos quiso ser muy clara: “Llevan un mes sin llamarte por un motivo. Tú vales para la televisión. Te pasa como a mí, nos pierden nuestras maneras”, le recordó. Por si fuera poco, Belén le pidió que si más tarde podían hablar con más calma y fuera de las cámaras.

Él se ha negado en rotundo: “Hoy más no. Después de ayer, ya más no”. Por si fuera poco, Sandoval añadió: “Hoy tengo la cabeza tan liada que voy a meter la pata otra vez”. Nada más colgar la llamada con Belén Esteban, el tertuliano quiso pedir disculpas a todos sus compañeros: “Sé que os habéis preocupado y yo me he vuelto a meter en mi caparazón para buscar una explicación que no hay”. A pesar de todo lo sucedido, la dirección de Sálvame le hizo saber que querían contar con él para el programa de la tarde del viernes.