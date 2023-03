Belén Esteban, pillada durmiendo en pleno directo en ‘Sálvame’

No es la primera vez que a alguno de los colaboradores de Sálvame les caza el sueño en pleno directo. En esta ocasión, le ha ocurrido a Belén Esteban y así lo han contado durante la emisión del programa del pasado miércoles 22 de marzo.

“Ni Pilar Vidal ni Kiko Matamoros ha sido quien se ha dormido en plató durante la emisión de Sálvame en directo”, ha comenzado anunciando Terelu Campos. “Yo también me he dormido”, reconocía la conocida como ‘princesa del pueblo’ antes de que se desvelara que realmente las imágenes eran suyas.

Yo lo reconozco, es verdad que ayer me eché una cabezada#yoveosálvame pic.twitter.com/f0HcDok54S — Bên 💫 (@gerflowers) March 22, 2023

“Podríamos ser cualquiera”, se ha mostrado de acuerdo con ella la presentadora antes de introducir el vídeo que mostraba los hechos. En él se veía como efectivamente la colaboradora se había quedado dormida en directo el día de antes. El sueño le debió durar solamente unos instantes y no debió de ser muy profundo, porque ha podido señalar a quién le grabó esas imágenes. “Me grabó Miguel Frigenti porque le pillé”, ha revelado Belén Esteban.

No es la primera vez que la de San Blas se ha dormido durante su estancia en Sálvame, tal y como ella misma ha contado antes de emitirse el vídeo. Todo el mundo tiene días en los que por unos motivos u otros está más cansado y es algo completamente normal. Por mucho que se quiera luchar contra ello a veces te puede vencer el sueño.

Belén Esteban no ha tenido problema en ser sincera y en reconocer que había sido ella la que se había quedado dormida. “Yo lo reconozco. Es verdad que ayer me eché una cabezada”, ha comenzado diciendo para después justificar por qué le había ocurrido esto. “Llegué tan reventada de los carnavales que me quedé dormida”, ha confesado la colaboradora. La madrileña había viajado días antes a Gran Canaria para disfrutar de este gran evento que se celebra por todo lo alto en las islas.