Se cumplen tres años de la muerte de Tim Berling, mundialmente conocido como Avicii. Debemos recordar que perdió la vida el pasado abril de 2018 a los 28 años y que, según dieron a conocer muchos medios de comunicación, fue por suicidio.

No es una novedad que el productor sueco contara con la fama y notoriedad digna del trabajo y repercusión que este tenía, por ello, se ha publicado una biografía titulada “Tim- La biografía oficial de Avicii”. De esta manera, se han dado a conocer cuales fueron sus últimas palabras antes de morir.

El inicio de su carrera profesional en 2012 conllevó un sinfín de fiestas que le llevaban al consumo de alcohol y drogas: “Soy tímido y me ponía nervioso. Necesitaba confianza y me la daba el alcohol, me convertí en una persona dependiente” narraba el dj.

Este libro recoge, entre otras cosas, unas duras declaraciones en las que el dj relató su ingreso en varias clínicas de desintoxicación. Esto tuvo lugar en su estancia en un centro de Ibiza, en pleno proceso de rehabilitación: “Necesito que alguien me explique esto de forma cruda y rudimentaria. Ouch, dolor. ¿Por qué este dolor ahora? Un sentimiento nada confortable. El Tim del futuro puede con el dolor. El Tim del futuro tolera el dolor mejor que el Tim del presente porque en el presente hay más dolores urgentes con los que lidiar” escribió el artista en su diario.

Ante una situación de inestabilidad para el productor, se puede leer otro durísimo testimonio en su diario: “Lo he pasado muy mal teniendo que aceptar que nunca más volvería a beber. Todos los doctores me han recomendado que tengo que esperar al menos un año antes de poder tomarme ni siquiera una cerveza… ya, no he escuchado a la mayoría de los doctores, pero sí a un par de ellos que me decían que estaba OK si tenía cuidado. Fui ignorante e infantil mientras hacía gira por todo el planeta, en un tour interminable que se repite cuando lo terminas” escribía acerca de su adicción al alcohol.

Aunque, eso sí, en una de las notas más impactantes se podía leer lo siguiente: “El desprendimiento del alma es el último paso antes del reinicio”. Estas fueron las palabras que redactó en su diario momentos antes de quitarse la vida.

Lo cierto es que su problema de pancreatitis derivado a su problema de adicción con el alcohol, así como su adicción a varias sustancias, provocaron su detrimento. Sin duda, un trágico final para Avicii, uno de los mejores dj del mundo.