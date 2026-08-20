Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 19 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 468 de Valle Salvaje. De esta manera, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Braulio no ha dudado un solo segundo en hacer saber a don Hernando que Manuela y Alejo se están empezando a acercar demasiado.

Por lo tanto, el marqués se ha visto en la obligación de tomar medidas. Y todo para que no vuelva a repetirse, bajo ningún concepto, lo que sucedió con Leonardo. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo Petra no ha tenido reparos a la hora de irrumpir ante Luisa y Bárbara, y lo hace con una sorprendente e impactante confesión. Por lo tanto, ¿por fin sabremos todos los detalles sobre el robo de bebés?

¿Qué sucede en el capítulo 469 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 20 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de descubrir cómo Enriqueta no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para lanzar una gran advertencia a José Luis. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de que recuperar el título no lo librará de su deuda, ni mucho menos. ¡Es algo que debe tener muy claro!

Pero no todo queda ahí, puesto que Bárbara y Luisa, al comprender el peligro que representa Dámaso, se han visto en la obligación de actuar lo antes posible, y todo para tratar, en la medida de lo posible, que sea demasiado tarde. Para tratar de desenmascararlo, van a tener que recurrir a las únicas dos personas que son capaces de detenerlo. ¿Aceptarán ayudarlas, después de todo lo que ha sucedido? Además, Dámaso se queda desconcertado tras hablar con Juan. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.