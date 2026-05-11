No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando, no solamente en La 1 de Televisión Española, sino también en España. ¡Y no es para menos! Esta semana, los más fieles seguidores de esta serie van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Pía vive un calvario tras descubrir que Leocadia es la asesina de Jana, mientras que Manuel pone al tanto a Alonso sobre el chantaje del duque de Carril. María Fernández comienza a sospechar de las extrañas explicaciones de Carlo sobre Estefanía, mientras que Alonso arremete contra Lorenzo por sus constantes desprecios hacia Curro. Además, Manuel y Julieta comparten un momento de intimidad. Esto es lo que va a suceder en La Promesa desde el lunes 11 de mayo (capítulo 831) hasta el viernes 15 de mayo (capítulo 835).

Lunes 11 de mayo en ‘La Promesa’ (Capítulo 831)

Pía vive un auténtico calvario tras descubrir que Leocadia es ‘Mercedes del Amor’ y, por ende, es la asesina de Jana. Teresa, por su parte, hace saber a la señora Adarre su firme decisión de olvidar a Cristóbal tras sentirse engañada. Manuel confiesa a Alonso el secreto de Vera, mientras que Estefanía insiste en contar que está embarazada, pero Carlo se niega a ceder al chantaje. Martina pide a Adriano que se aferre a la posibilidad de recuperar la vista, mientras que Petra se queja de que Santos ya no confía en ella como antes.

Martes 12 de mayo en ‘La Promesa’ (Capítulo 832)

Tras su encuentro con Leocadia, Pía huye y deja a la señora profundamente descolocada. Manuel pone al tanto a Alonso del chantaje del duque de Carril, por lo que el marqués de Luján decide actuar. Leocadia se ofrece a ayudar con la boda, pero deja a todos descolocados al proponer que se haga en el lugar donde murió Eugenia. La señora Adarre sigue atormentada por su descubrimiento, hasta tal punto que se despista con sus tareas. Adriano confiesa sus miedos a Curro, mientras que Vera comparte sus dudas con su padre. Todo ello mientras Alonso amenaza al duque de Carril con llamar a la Guardia Civil si no deja de extorsionarlos.

Miércoles 13 de mayo en ‘La Promesa’ (Capítulo 833)

El duque de Carril impide que el marqués de Luján llame a la Guardia Civil. Ante esa imposibilidad, Alonso decide centrarse en la reputación de Curro. Es más, confirma que el joven va a ser protagonista de una crónica social, lo que enfurece tanto a Lorenzo como a Leocadia. De hecho, se oponen en absoluto por su origen bastardo. Cristóbal da un toque de atención a Ricardo y a Pía por sus enfrentamientos públicos, mientras que Petra insiste en mediar con Santos. María Fernández empieza a sospechar que algo sucede entre Carlo y Estefanía. ¿Descubrirá toda la verdad?

Jueves 14 de mayo en ‘La Promesa’ (Capítulo 834)

Alonso arremete contra Lorenzo por sus cada vez más constantes desprecios hacia Curro. De hecho, están a punto de llegar a las manos. Adriano se derrumba al ser consciente de que es un peligro para sus hijos, por lo que Martina trata de consolarle con un abrazo. Jacobo los ve y se niega a interrumpir ese momento. Alonso trata de tomar cartas en el asunto de Vera: se reúne con ella y le confiesa que sabe toda la verdad. Petra convence a Pía para que deje a los Pellicer tranquilos, mientras que Santos se siente cada vez más culpable.

Viernes 15 de mayo en ‘La Promesa’ (Capítulo 835)

Santos hace saber a su padre que la muerte de su madre fue un accidente, mientras que Alonso hace saber a Vera que su situación como criada, al ser una señorita de la nobleza, es insostenible. Camila llega a palacio para trabajar como cuidadora de los hijos de Adriano, mientras que Manuel y Julieta comparten un momento de intimidad. María Fernández ve a Carlo y a Estefanía en una actitud de lo más extraña, mientras que la entrevista de Curro resulta ser todo un éxito. Algo que llena de orgullo no solamente a Alonso, sino también a Martina. Inesperadamente, llega a palacio un telegrama de la Casa Real para Curro.