Pistas y solución Wordle en español y tildes de hoy, 11 de mayo

El día 11 de mayo de 2026 llega con un nuevo reto de Wordle, el juego en el que hay que adivinar dos palabras (una con tilde y otra sin) grcia sa las pistas que nos dan cada mañana. Como es habitual, tenemos seis intentos para adivinarlas, por eso te damos las pistas para los dos retos del día de hoy y que puedas pensarlo con calma y tranquilidad. Además, para los que necesiten más ayuda, también damos la solución, aunque lo haremos al final de este artículo, para que no tengas que verlo si no quieres y con avisos de spoiler para evitar sustos. Mucha suerta a todos.

Pistas para el reto de Wordle normal de hoy, lunes 11 de mayo

El de hoy es el reto 1586 de Wordle normal (sin tildes); tiene las siguientes características:

La palabra contiene dos letras vocales y tres letras consonantes .

. La palabra de Wordle de hoy empieza por la letra ‘C’ .

. La palabra tiene una letra que se repite.

Como pista, te podemos decir que la letra vocal es la ‘O’.

Pista extra: Esta palabra se utiliza para el comienzo de chistes de profesiones.

Pistas para la palabra de Wordle de hoy (con tilde)

Aquí van las pistas para que puedas pensar bien la solución al reto de Wordle con tilde y sin darte todavía la solución (será más abajo y señalizado).

Esta palabra contiene cuatro letras consonantes y tres letras vocales.

Comienza por una letra consonante.

IMPORTANTE: La tilde de la palabra está en la segunda letra .

. Tiene una letra ‘L’ y una letra vocal que se repite.

Pista extra: La definición de la R.A.E dice que es una ‘vejiga inflamatoria de la piel que está llena de pus. Pústula variolosa’.

ATENCIÓN: SOLUCIONES A LOS RETOS DE WORDLE DE HOY

Letra de Wordle normal de hoy: ‘Colmo’

Así lo define la R.A.E:

Porción de materia pastosa o árida, o de cosas de poco volumen, que sobresale por encima de los bordes del vaso que las contiene.

Complemento o término de algo.

Paja, generalmente de centeno, que se usa para cubrir cabañas.

Techo de paja.

Que está colmado o tiene colmo. Fanega colma.

En los chistes es habitual comenzar con frases con esta palabra. «¿Sabes cuál es el colmo de un peluquero? Llegar por los pelos».

Letra de Wordle con tilde de hoy es: ‘Pústula’

Así lo define la R.A.E: «Vejiga inflamatoria de la piel, que está llena de pus. Pústula variolosa».

Algunos de sus sinónimos son: Buba, búa, bubón, absceso e incordio