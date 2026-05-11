La compañía Estée Lauder está viviendo un momento complicado en medio de la fusión con Puig. En concreto, varios altos cargos y miembros del consejo de administración de la compañía, entre los que se encuentran miembros de la familia fundadora, han sido demandados por enriquecimiento ilícito.

La firma tiene que enfrentarse a varias demandas judiciales en Estados Unidos en las que también se le acusa a la compañía de incumplimiento del deber fiduciario, mala gestión y presunto uso de información privilegiada.

Una noticia que podría afectar a los resultados financieros de la compañía, pero también a la reputación de la compañía formada por una saga familiar con 80 años de experiencia en el sector. Además de que todo esto se produce en medio del proceso de fusión con la compañía catalana Puig en el que se espera que la oferta sea de 18,5 euros por acción.

Se trata de una demanda colectiva de inversores que acusaron a la empresa, a su excopresidente y consejero delegado, Fabrizio Freda, y a su exdirectora financiera, Tracey T. Travis, de trasladar al mercado «informaciones materialmente falsas y engañosas» entre febrero de 2022 y octubre de 2023, según se releva en los documentos de la SEC.

Así, esta demanda viene de lejos, ya que se empezó a mover esta situación a finales de 2023 y principios de 2024, cuando se registraron dos demandas colectivas por infracción de la normativa del mercado de valores ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Por tanto, se denuncia que se realizaron afirmaciones «materialmente falsas y engañosas» en el periodo transcurrido entre el 3 de febrero de 2022 y el 31 de octubre de 2023. Esas informaciones causaron que los inversores y otros accionistas que demandan «compraran valores de Estée Lauder a precios inflados artificialmente».

De igual forma, el periodo en el que se producen estas informaciones coincide con los meses de deterioro de la firma Estée Lauder a anunciar, que llevó a la compañía en noviembre de 2023 a realizar un plan de reestructuración para mejorar su rentabilidad.

No obstante, la compañía asocia la degradación de estas cifras financieras a las alteraciones en la cadena de suministro por las consecuencias del covid-19 y a la mala situación del negocio en China.

Por otro lado, se espera que se haga muy pronto el anuncio definitivo de la fusión de Puig y Estée Lauder debido a que ya se ha ajustado el valor de la ecuación de canje accionarial al precio en efectivo de la oferta pública de adquisición (opa) sobre Puig, que culminará con la fusión de las dos firmas de belleza.