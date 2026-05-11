Qué fue de Luis Miguel Seguí, Leo en ‘La que se avecina’: así es su vida ahora tras el adiós a la serie

Luis Miguel Seguí es uno de los actores que han pasado a la memoria de todos los españoles gracias al personaje de Leonardo Romaní, el mítico vendedor de aspirador y eterno single de La que se avecina. Aunque Leo era uno de los que formaban el grupo de los ‘leones’ de Montepinar, en el año 2015 se marchó de forma repentina de la serie y sin posibilidad de un regreso, puesto que su personaje murió en un terrible accidente practicando paracaidismo cuando había encontrado el amor con Alba Recio, la hija transexual de Antonio Recio. Aunque en el año 20214 regresó de forma puntual a la serie, el actor se ha querido desvincular por completo de la televisión. Te contamos cómo es su nueva vida ligada al teatro y cómo es su relación con Antonia San Juan, la que fue su pareja durante años (y socia).

Como decíamos, Luis Miguel quiso romper por completo con su personaje, obligando a los guionistas a escribir su muerte, impidiendo cualquier posible regreso. Pero en la ficción todo es posible y tuvo un fugaz regreso. Tal y como desveló en una entrevista en Fórmula TV, de la producción se marchó con ciertas rencillas con los hermanos Caballero (creadores de la serie), pero la directora de casting quiso que hubiera un reencuentro con los años para limar asperezas. Tras muchas conversaciones, Luis Miguel pudo volver, aunque no lo hizo como Leo, por motivos obvios. Eso sí, su reaparición por unos minutos hizo que los fans de la serie lo celebrasen por todo lo alto.

De vender aspiradoras en la ficción a dedicarse al alquiler turístico

La vida fuera de La que se avecina ha cambiado mucho y, aunque ha seguido ligado a las series, aunque con papeles con menos éxito en series como Olmos y robles, Servir y proteger, Historias de Alcafrán y Un mundo normal, ha buscado acomodo en otro tipo de negocios.

Con Antonia San Juan, con la que trabajó en La que se avecina, estuvo casado siete años y crearon la productora Trece Producciones, que en principio estaba dedicada a la creación de películas, series y obras de teatro. Una vez divorciados, Antonia creó su propia productora para continuar con su carrera teatral, mientras que Luis Miguel comenzó a invertir en ladrillo.

Con el nombre de Trece Houses ha comenzado a explotar un espectacular ático en pleno centro de Madrid, situado entre la calle Gran Vía y la calle de Alcalá, además de estar a escasos metros de la Puerta del Sol. En concreto, se encuentra en la calle Aduana, en el corazón de la capital. Además de esta gran casa con cuatro dormitorios y una terraza de ensueño, tiene más proyectos.

Según anuncia su página web, «próximamente» dispondrá de «modernas cabañas en la Sierra de Gredos ideales para escapar del estrés de la ciudad». Se trata de uno de los lugares a los que muchos madrileños huyen cuando el calor comienza a apretar y donde tienen una segunda residencia de fin de semana. Aunque en el momento de terminar este artículo no disponemos de más datos, es posible que se encuentre en plena construcción o con los trámites para poder comenzar a ponerlo al público.

Su fallido intento en Estados Unidos

Tras salir de la comedia vecinal y su divorcio, Seguí decidió darse una oportunidad y trasladarse a Los Ángeles para probar suerte. Tal y como contaba en la revista alicantina Salir de Aquí, hizo algunos cortos y mejoró su inglés, pero no encontró mucho trabajo. Pero la vida le llevó a conocer a actores mexicanos, unos contactos que le sirvieron para grabar una serie en la plataforma Claró Vídeo (lo que podría ser el equivalente a Movistar Plus+ en España).

¿Fue un error marcharse de ‘La que se avecina’?

Aunque le ofrecieron una nueva temporada, cuando las cosas parecían marcharle bien llegó la pandemia y se acabó. Teniendo en cuenta que ahora mismo está alejado de grandes proyectos, todo apunta a que sí, que tenía que haberse quedado pese a los problemas o haber intentado dejar abierto un posible regreso. Eso sí, el alicantino ha sabido reinventarse y cambiar de profesión, aunque no se ha desvinculado por completo del mundo actoral.