No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. El pasado miércoles 19 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 887 de La Promesa. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Máximo ha aceptado marcharse de palacio y dejar a Ángela en paz, sin rencores. Ciro informa a Julieta que se va de viaje unos días y quiere que ella lo acompañe. ¿Logrará librarse de la muchacha? Pía se enfrenta a Tomasa y le pregunta qué le está haciendo a Petra, pero ella se niega a responder. Todo ello mientras Martina y Adriano no saben cómo proceder con Jacobo.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo la guerra de Julio contra las cocineras continúa. Samuel advierte a María de que Carlo está al tanto del beso y le insiste en que debe hablar con él para arreglarlo. Martina finge ante Ciro que Julieta se encuentra muy mal, por lo que él decide marcharse al día siguiente sin ella para que descanse. Lorenzo y Leocadia preguntan a Jacobo por su distanciamiento con Adriana y Martina, pero él no suelta prenda. Máximo confirma a los señores que se irá, por lo que Leocadia se lo reprocha con dureza. Es más, le acusa de huir y de no haber hecho ningún esfuerzo por su hija. Cristóbal irrumpe en la discusión con una carta de la Casa Real para Curro. ¿Qué noticias traerá?

¿Qué sucede en el capítulo 888 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 20 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Curro no tiene reparos a la hora de leer la carta del rey. Y es que se trata de la ratificación oficial del condado de Linaja. ¡Pero eso no es todo! Hay una noticia más que cambiará su vida para siempre.

Julio continúa presionando a las cocineras y ellas comienzan a estar al límite. Es por eso que sienten un profundo alivio cuando se enteran de que se van. Manuel tiene planes para Julieta mientras que Ciro está de viaje. Así pues, fingirá que se marcharán a lugares distintos para escaparse juntos. Todo ello mientras María Fernández trata de explicar a Carlo lo del beso con Samuel, pero él no atiende a razones.

Martina y Adriano tratan de apaciguar a Jacobo, pero él continúa enfadado y no acepta sus excusas. Pía insiste en saber qué le sucede a Petra con su hermana, mientras que la señora Arcos rompe a llorar. Así pues, confiesa que le hizo a Tomasa algo horrible, de lo peor que se le puede hacer a una hermana. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.