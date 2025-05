No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 9 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 303 de Sueños de libertad, en el que vieron cómo Begoña estaba dispuesta a hacer ver a Andrés que debe aceptar la boda de Digna con don Pedro para no perder a su tía. Luis, para no preocupar más a Digna, se niega a comunicarle los detalles del estado de la venta del perfume a Galerías Miranda, mientras que Ángel Ruiz opta por poner fin a su investigación en la fábrica. Eso sí, no tarda en dar un dato a Damián que tiene estrecha vinculación con don Pedro.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Digna no solamente comunica sino que, formalmente, también invita a Andrés y Marta a su boda con don Pedro. Todo ello mientras Teo se niega en rotundo a abandonar Benavente para marcharse a Toledo junto a Joaquín y Gema. Don Pedro, por su parte, intenta tranquilizar a María, que está desolada tras haberse descubierto su colaboración. Inevitablemente, don Pedro empieza a tener serias sospechas de que le han investigado. Fina es incapaz de aguantar la presión de tener a Ángel Ruiz tan cerca, hasta tal punto que acaba sufriendo un ataque. Al atenderla, Begoña acaba descubriendo su secreto. Luz da el paso de sincerarse con Luz, mostrando lo agobiado que está por la entrega del perfume de Galerías Miranda, mientras que don Pedro se plantea hacer todo lo que está en su mano para poner a Digna en contra de los De la Reina.

¿Qué sucede en el capítulo 304 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 12 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores fueron testigos de cómo Andrés ha dado a conocer a Begoña la decisión que ha tomado respecto a la tutela de Julia, mientras que Manuela ha puesto a Claudia al día de todos y cada uno de los problemas que tuvo con Gaspar. Todo ello mientras Marcial intercede para que Teo cambie de opinión y se marche a Toledo con Joaquín y Gema.

Marta y Fina se reconcilian pero, a su vez, mantienen cierta preocupación por lo que vio Begoña en la casa de los montes. Así pues, Marta se arma de valor para hablar personalmente con Begoña y sincerarse, como nunca, sobre su relación con Fina. Javier se despide de su padre y de Irene para regresar a Roma.

Tasio está convencido de que las chicas podrían ayudar a Luis a desarrollar el perfume de Galerías Miranda, mientras que Digna da el paso de preguntar a don Pedro por la muerte de su mujer. Él, por su parte, tiene el atrevimiento de invitar a Damián a su boda con Digna, lo que provoca que la tensión entre ambos aumente considerablemente. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.